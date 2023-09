Octogénaire retrouvée morte à Gesves : le petit-fils a donné l’alerte

Ce mercredi, notre rédaction a appris à bonne source les circonstances qui ont mené les enquêteurs à franchir le seuil de cette maison située dans un quartier tranquille.

Selon nos informations, c’est le petit-fils de la victime qui aurait donné l’alerte. Ce samedi, le jeune homme s’est présenté au domicile occupé par son père et sa grand-mère, accompagné de sa petite amie et du père de cette dernière. Surpris par l’absence de sa grand-mère au sein de l’habitation, le petit-fils aurait demandé à son père où celle-ci se trouvait. Le père aurait répondu que l’octogénaire était partie rendre visite à une amie. Une réponse qui a surpris au regard de l’âge de la victime et de ses difficultés à se mouvoir.

Durant cette même visite, le petit-fils a eu l’occasion de se rendre seul à l’étage. C’est alors qu’il serait tombé face à la porte de la chambre de la grand-mère qui se trouvait être verrouillée de l’extérieur. Ce dernier l’a ouverte, avant de découvrir le squelette de la vieille dame sous le drap de lit. L’homme aurait alors demandé à sa compagne de monter pour lui confirmer ce qu’il venait de voir. Finalement, le petit-fils, sa compagne et le beau-père ont quitté l’habitation avant de prévenir les forces de l’ordre.

Pour rappel, le parquet de Namur, suite à son audition par le juge d’instruction ce lundi, a décidé de placer le fils de la victime sous mandat d’arrêt. Un mandat du chef de: privation de soins et d’aliments, au point de compromettre sa santé, à l’égard d’une personne vulnérable, et d’escroquerie. En l'espèce, d’avoir continué à toucher la pension de sa mère décédée.

Sombre souvenir

Dans la commune de Gesves, l’histoire en remémore une autre, bien que très différente. En 1989, une famille avait entretenu le cadavre de leur fille trentenaire durant une dizaine de mois. Souffrant de diabète, celle-ci était venue en convalescence à la maison familiale. Elle y était décédée. Ses parents avaient alors conservé la dépouille dans une chambre en la lavant chaque jour à l’eau boriquée. Six membres de la famille de la défunte avaient comparu devant le tribunal correctionnel de Namur en 1990, non pas pour avoir conservé le corps, mais pour non-assistance à personne en danger. Les prévenus avaient finalement été acquittés. La volonté de laisser mourir la jeune femme n’étant pas établie, le tribunal avait estimé que l’élément moral faisait défaut.