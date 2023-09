Ciney | Anne Pirson et Les Engagés présenteront une liste en 2024

” Les Echevins engagés Anne Pirson, Gaëtan Gérard et Laurence Daffe, de même que les autres mandataires locaux engagés de la commune et du CPAS seront d’une loyauté irréprochable quant à la poursuite du travail au sein de la majorité actuelle, dans l’intérêt de Ciney. Cependant, ils porteront en 2024 un projet ouvert, moderne, dynamique et alternatif, lors du prochain scrutin”, peut-on lire dans un communiqué des Engagés reçu à la rédaction ce mercredi soir.