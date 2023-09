Aische-en-Refail : une première éolienne détectrice de glace tourne sur une aire autoroutière

L’avantage de l’aire autoroutière: l’absence de riverains qui râlent, pétitionnent et saisissent le Conseil d’État. Et la voie la plus directement accessible pour alimenter le flux des voitures électriques de demain, sitôt démocratisées.

Sans surprise, les milliers d’humains qui s’y arrêtent sont tous des nomades, automobilistes et routiers de passage. Et, depuis quelque temps, à Aische, ce peuple de la route faisant le plein ou se restaurant a le regard aimanté par cette fine tour blanche culminant à 150 mètres. D’habitude, ces machines arrimées à flanc d’autoroutes, dans des cultures, les usagers les voient tourner de loin. Mais ici, à Aische, l’éolienne turbine juste au-dessus d’eux, au point qu’ils se retrouvent dans le champ de rotation de ses pales.

Sur cet espace corseté à la fréquentation extrêmement élevée, l’opérateur, Eneco Wind Belgium, a dû investir dans de drastiques et innovantes mesures de sécurité.

Le danger majeur, c’est la formation de glace sur les pales. Par rapport à ce risque hivernal, deux systèmes de détection qualifiés de redondants ont été installés dans l’éolienne.

Le premier a la capacité de mesurer la différence entre la vitesse du vent et la courbe de puissance de la machine, et donc de capter toute modification dans l’aérodynamisme des pales du fait de la glace.

Le second, baptisé High Prevention System, est incorporé dans la nacelle de l’éolienne sous forme d’une station météo miniature. "Celle-ci enregistre trois facteurs déterminants dans la formation de la glace: le point de rosée, la température et le taux d’humidité. Ce qui permet d’anticiper le phénomène", explique Nicolas Kinnaer, d’Eneco.

Dans les deux cas, le rotor de la machine se met en sécurité, l’éolienne interrompt sa course, l’eau se figeant principalement sur les pales au cours du mouvement de brassage de l’air glacé.

Le ministre Philippe Henry (Ecolo) a apposé sa signature en guise de geste électoral. ©Pierre Wiame

Un signal de danger rare en Belgique : attention, risque de chute de glace, qui se forme en hiver sur les pales de l'éolienne. Vu sa grande proximité avec une station autoroutière, où passent des milliers d'usagers de la route, le groupe Eneco Wind Belgium a dû renforcer la sécurité en installant des panneaux led à affichage rouge ainsi qu'un carport en métal en surplomb des places de parking, du chemin d'accès à la station et des aires de dépose des bus touristiques. ©Pierre Wiame

Un montage just in time

Le risque zéro n’existant pas, les responsables de la sécurité d’Eneco en ont rajouté une couche: des auvents métalliques en surplomb du chemin d’accès à la station-service, des places de parking et des quais dédiés à la dépose des bus touristiques.

Enfin, tout au bout de la chaîne sécuritaire, l’alerte donnée est lumineuse. Dès qu’un risque d’apparition de glace est détecté par l’éolienne, des panneaux led s’allument et affichent en rouge: "risque chute de glace", avec un signal de danger.

Ces investissements et coûts additionnels seront évidemment compensés par les performances de la machine: sa puissance installée de 3 MW équivaut à une production annuelle d’énergie renouvelable de 7,3 GWh, soit la consommation de 2 000 ménages.

Le montage d’une éolienne sur une aire d’autoroute s’est révélé complexe à gérer. Comme elles sont montées la plupart du temps en pleine campagne, loin des habitations, les entreprises disposent de toute la place. "Ici, le chantier a dû intégrer des contraintes nouvelles, comme l’afflux de promeneurs et de curieux", souligne Romuald Servaye. Par ailleurs, le chantier a dû se glisser, à l’étroit, derrière des barrières. "À l’arrière de la station, on a eu tout juste la place pour déplier la flèche de la grue", ajoute ce manager technique. Soit dit en passant, une grue hors normes louée 45 000€/jour. Les composants de l’éolienne sont ensuite arrivés plic ploc, just in time, "parce que nous dépendons de la météo, de la vitesse du vent (moins de 5 mètres/sec) et que le stock des éléments n’était ici pas possible", complète Romuald Servaye.

Pour limiter l’impact du chantier sur l’activité fourmillante de la station, le montage de l’éolienne s’est déroulé de nuit, à la clarté des phares. Et de nuits, il en a fallu trois.

Un peu avant d’arriver sur l’aire autoroutière en voiturette électrique, le ministre wallon Philippe Henry (Écolo), sous un chapiteau dressé pour l’occasion en rase campagne, a incité Eneco à persévérer et à aller plus loin. Car la Wallonie "a besoin de plus d’éolien" pour atteindre ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre. "Alors, conclut-il, inaugurer une éolienne, c’est à chaque fois une réjouissance."

La séance inaugurale s'est déroulée sous un grand bleu fondant, et sans vent, au beau milieu du parc éolien de Perwez, sur la frontière entre les provinces de Namur et du Brabant wallon. ©Pierre Wiame

Le parc éolien de Perwez est en plein "repowering". Les 8 anciennes éoliennes, datant de 2005, et hautes de 120 mètres, sont progressivement démantelées pour être remplacées par des éoliennes de dernière génération, hautes de 180 mètres, et de plus de 200 mètres à l'apogée des pales. A noter qu'il n'y en a plus que sept au lieu de 8. Les socles en béton des anciennes machines sont aussi démolis afin de rendre le sol à l'agriculture. ©Pierre Wiame

Trois signatures

Dépassé, le coupé de ruban. Le geste inaugural a consisté à signer, genou à terre, une plaque souvenir. Trois hommes (notre photo) et trois signatures: celles du ministre Ecolo Philippe Henry, du CE0 d’Eneco Belgium Miguel de Schaetzen et enfin de Jean-Luc Gosselin, directeur-général de la SOFICO, partenaire public du projet en qualité de gestionnaire des 2 700 km de voiries structurantes de la Wallonie (dont 876 km d’autoroutes et 400 km d’échangeurs).

Ça va tourner dans un échangeur

Grâce à des systèmes de concession, d’autres éoliennes vont fleurir sur le réseau de la SOFICO. "La SOFICO a déjà permis le développement de 4 éoliennes sur son réseau, à Houdeng-Goegnies et en marge des autoroutes E42/A15", précise son directeur-général. Une autre éolienne turbinera sous peu dans l’échangeur de Gouy-lez-Piétons, à Courcelles.

Pax Eolienica

Le Conseil d’État, c’est l’arme citoyenne pour mettre des bâtons dans les roues des développeurs éoliens. Démocratique mais chronophage. "Les 6 éoliennes de Liernu viennent d’être mises en service alors que le permis date de… 2016", fait remarquer un cadre d’Eneco. Mais, en 7 ans, les technologies ont considérablement évolué. "Or, actuellement, il est impossible d’adapter les éoliennes à l’évolution technologique alors qu’on aurait pu installer des machines plus récentes, plus hautes, et produire deux fois plus d’électricité". Raison pour laquelle le ministre Henry met actuellement en œuvre la PAX Eolienica, qui permettra d’intégrer cette évolution technologique.

Un "repowering" park

Un bonus à l’inauguration de l’éolienne d’Aische : la visite, sur le territoire voisin de Perwez, d’un chantier dit de "repowering". En français, de remplacement d’éoliennes anciennes, installées en 2002, par des nouvelles, beaucoup plus hautes (180 mètres) et donc générant plus d’électricité. De plus en plus de parcs wallons vont être "repowerés" et il y a là un enjeu également puisqu’avec l’évolution de la technologie, le "repowering" va permettre d’augmenter la puissance installée par trois, en passant de 8 à 7 éoliennes", a souligné Philippe Henry. Traversant ce parc en plein montage à bord de voiturettes de golf, les invités ont pu voir au sol, et de près donc, les pièces constitutives d’une éolienne, ressemblant à un meccano: les tours, la nacelle et le rotor.

De Saint-Vith, en 1998, à Perwez, en 2023

Quel chemin parcouru depuis la mise en service de la toute première éolienne wallonne de grande taille. Elle a été construite en 1998 à Saint-Vith dans la province de Liège. "Et 25 ans plus tard, nous en sommes à 492 éoliennes installées pour une puissance totale de 1296MW", a indiqué le ministre. Le développement de la filière éolienne constitue un enjeu majeur pour la Wallonie, a poursuivi le ministre, dans la mesure où celle-ci est appelée à participer à hauteur de plus de 45% de la production d’électricité renouvelable totale de 13.640GWh à l’horizon 2030.

Au cours de la visite, au pied de l'éolienne pionnière d'Aische-en-Refail, première à tourner au droit d'une aire autoroutière. Eneco Wind Belgium a remporté l’appel d’offres en 2017 pour l’aire concernée et le permis a été octroyé en 2019. Mais l'éolienne ne sera déployée qu'en septembre 2022, en 3 nuits. Elle est aujourd'hui opérationnelle, avec près d'un an de retard sur le calendrier initial. ©Pierre Wiame