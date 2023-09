Walcourt: l'extension du zoning de Chastrès n'a pas déplacé la foule

Dans ce contexte, un projet d’extension est en cours depuis de nombreuses années. Et un pas important est en train d’être franchi avec l’organisation, jusqu’au 30 septembre, d’une enquête publique. En outre, lundi soir, une réunion publique d’information était organisée à la salle de la Ruelle du Coq à Walcourt. Mais cette réunion n’a attiré que quelques riverains et agriculteurs concernés. Il est vrai que ce dossier a connu nombre de retards et tergiversations.

Un dossier de 2008 !

"Les premières réflexions sur l’extension du PAE de Chastrès remontent à 2008, a rappelé Céline Hermans. Un premier projet d’extension vers l’ouest avait été étudié mais il avait suscité un grand nombre de réclamations. Suite à cela, le collège communal avait sollicité un complément d’étude sur l’alternative est."

En date du 27 juin dernier, le conseil communal a adopté provisoirement ce projet d’extension amélioré vers l’est. "Cette alternative présente plusieurs avantages, a détaillé la représentante du Bep. Nous pouvons citer l’éloignement d’un site karstique et la préservation d’un massif boisé à l’ouest, la création d’une zone d’espace vert en bordure nord-est et la réduction des eaux claires dans le réseau d’eaux usées permettant le raccordement de ces dernières à la station d’épuration".

L’option "est" occasionnera aussi moins de nuisances sonores et olfactives avec l’éloignement des jardins et de l’habitat et moins de nuisances paysagères et pour la biodiversité. Concernant l’impact de cette extension sur les exploitations agricoles, qu’il s’agisse de l’alternative "ouest" ou "est", il est pour ainsi dire le même, étant donné que ce sont les mêmes exploitants qui sont concernés dans les deux cas.

Carrefour à sécuriser

Les premiers impactés par ce projet d’extension sont les riverains les plus proches. "La traversée de N978 entre la rue du Vertia et l’entrée du PAE constitue un véritable coupe-gorge , ont insisté les riverains présents à la réunion. Très accidentogène, ce carrefour doit absolument être aménagé et sécurisé."

Réponse de Céline Hermans: "C’est prévu mais nous n’en sommes pas encore à ce stade. Nous serons informés de ce qui sera proposé pour sécuriser le carrefour au moment de la demande du permis d’urbanisme". Quel type d’entreprises va s’installer sur cette extension ? Le BEP répond qu’il est question d’entreprises mixtes et de type industriel, mais non chimique comme celles qui occupent le site actuel.

Les riverains, qui ne sont évidemment pas favorables à cette extension, estiment dommage de sacrifier autant de bonnes terres agricoles dans ce cadre. Les représentants du BEP ont souligné que la politique était d’étendre les PAE existants plutôt que d’en créer de nouveaux. Au niveau de la gestion des eaux, la conduite actuelle sera dédoublée. Une partie accueillera les eaux claires, l’autre les eaux usées.

Les réclamations et observations écrites sont à adresser au collège communal de Walcourt pour le 30 septembre au plus tard, soit par courrier (place de l’Hôtel de Ville, n° 5, à 5650 Walcourt) soit par mail à l’adresse urbanisme@walcourt.be.