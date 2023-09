Rochefort: les gros moyens pour retrouver une septuagénaire

Elle a été retrouvée dans une remise abandonnée près de la rue de l’Abattoir à Rochefort, indique le parquet de Namur. La police fédérale et la police locale (Lesse et Lhomme) ont déployé d’importants moyens afin de la retrouver: battues, appui de 4 maîtres-chiens, utilisation de caméras thermiques et appui aérien de l’hélicoptère de la police fédérale.