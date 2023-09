Mendicité à Namur: Écolo fait (à nouveau) un coup de canif dans le contrat

Mais au moment d’évoquer l’ordonnance prise par le bourgmestre avant l’été et visant à interdire la mendicité à proximité des galeries commerçantes jusqu’au 7 novembre, le ton s’est crispé…. même au sein de la majorité. "Je regrette les amalgames entre mendicité, consommation d’alcool, sentiment d’insécurité, toxicomanie", s’est exprimé Philippe Noël, président du CPAS. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier parce que les réponses à apporter à ces problématiques ne sont pas les mêmes."

Entre les lignes, le chef de file des Verts a adressé un reproche à ses partenaires au sein du collège, Prévot en tête. Et de s’en dissocier au moment du vote: comme en 2017, les Écolo se sont abstenus. "Parce que l’ordonnance n’apporte rien au règlement de police en vigueur, parce qu’elle ne respecte pas les droits humains, parce qu’elle déplace et renforce le problème", a énuméré Philippe Noël. Son collègue, René Robaye, a ajouté l’illégalité à la liste des tares. "Elle est contraire à la convention européenne des droits de l’homme et à la jurisprudence du Conseil d’État".

Toujours à gauche, mais dans l’opposition cette fois, les conseillers ont aussi dégainé. Sans surprise. "En interdisant la mendicité, on combat les pauvres. Or, ce qu’il faut faire, c’est combattre la pauvreté", a lancé Thierry Warmoes (PTB). Son acolyte Robin Bruyère a, quant à lui, évoqué une certaine responsabilité du collège vis-à-vis de la situation délicate dans laquelle se trouve la ville aujourd’hui.

Fabian Martin (PS) s’est montré plus tempéré: "Une seule réponse sécuritaire n’apporte pas une solution sur le long terme, a-t-il dit. Je regrette que le relais social urbain namurois n’ait pas contribué à construire quelque chose pour contrer ce phénomène auquel ont fait face." Un peu plus tôt, Philippe Noël avait évoqué l’impact de l’ordonnance sur les missions des travailleurs sociaux: "Ils ont passé plus de temps à chercher les personnes précarisées qu’à les aider."

PS et PTB se sont positionnés contre. DéFI et Françoise Kinet sont pour.

Prévot "choqué" mais pas ébranlé

"Je ne m’attendais pas à avoir les félicitations du jury", a lancé Maxime Prévot, une fois le flot de critiques quelque peu apaisé. Il s’est dit choqué par la sortie du président du CPAS. "Lorsqu’on plaide la cohabitation harmonieuse du territoire, il faut prêter l’oreille à tout le monde, pas seulement à une catégorie de personnes."

Le mayeur a évoqué la motivation qui était la sienne au moment de prendre l’ordonnance restreignant la mendicité: s’attaquer aux comportements et non aux personnes, en l’occurrence les plus démunis. "Parce qu’une personne vit dans la précarité, elle peut insulter et se montrer agressive ?" Et d’ajouter que la décision a été étayée par un rapport de police et par les témoignages de plus en plus nombreux des citoyens.

Prévot a également réfuté être l’auteur d’amalgames. "Je suis le premier à dire qu’il ne faut pas superposer les profils. Mais il faut arrêter l’hypocrisie. Dans ce public précarisé, il y a aussi une superposition des couches."

Il a encore relativisé les critiques émises par René Robaye sur l’illégalité de la mesure. "La mendicité n’est pas le seul droit du monde qui ne peut être balisé et cadré", a-t-il dit, en citant notamment la libre circulation des personnes ou la liberté d’expression.

Enfin, il a insisté sur la portée limitée du texte polémique. "L’ordonnance est limitée dans le temps et l’espace. On parle de trois endroits de quelques dizaines de mètres. Cela n’empêche nullement la pratique de la mendicité partout ailleurs sur le territoire. 175 km2 !"