Le parc de Beauraing reste accessible pendant les travaux

Non, le parc du castel Saint-Pierre n’est pas inaccessible. Une des entrées est certes toutefois interdite au public pour cause de travaux. Mais il ne s’agit pas de travaux forestiers pour remettre l’endroit en état après le passage de la tornade. Le chantier actuel vise à doter le lieu d’un parcours accessible à des personnes à mobilité réduite. Des aménagements seront également effectués pour rendre l’entrée du parc plus belle et plus pratique.