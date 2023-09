Beauraing: le souvenir toujours douloureux du Bourlet

Si elle avait été vivante, la résistante Blanche Pochet aurait certainement été heureuse de suivre les cérémonies du 80e anniversaire. Cette Vonêchoise était de la résistante dans la région beaurinoise. Elle avait un rôle d’estafette pour transmettre des messages et nourrir les résistants cachés dans les maquis. Elle a bien connu le camp des résistants du Bourlet. De son vivant, Blanchette comme on la surnommait, dépensait beaucoup d’énergie pour entretenir la flamme du souvenir. Elle terminait ses prises de parole d’un vibrant "Vive la Belgique libre et unie".