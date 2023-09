Andenne: 900 nouveaux ours ont été accueillis par les autorités communales

"La Ville se situe dans un écrin de verdure. Elle offre les bienfaits de la campagne et les avantages de la ville avec des commerces variés. Andenne dispose également d’un centre sportif de haut niveau avec l’Andenne Arena et d’un nouveau pôle culturel, le Phare, qui a reçu entre 15 et 20 000 visiteurs depuis son ouverture officielle en juin 2022 ".

Après quoi, le mayeur en est venu à son "dada", la croissance économique: "La Ville a également une situation économique florissante. 560 entreprises sont réparties dans les quatre parcs d’activités de l’entité: Seilles, Sclayn, la Houssaie et Mecalys. Avec comme conséquence plus de 3 500 emplois créés en trente ans et un taux de chômage inférieur à 7%, soit un des plus bas de Wallonie ! Andenne a profité de sa position idéale en Wallonie et a toujours favorisé l’accueil des investisseurs et des entreprises sur son territoire ".

À l’issue de la présentation, les nouveaux Andennais ont pu s’entretenir, en toute convivialité, avec les autorités communales et les différents chefs de service. Ils ont également reçu des entrées à l’Espace Muséal, à la piscine, des bons cadeaux offerts par les commerçants ainsi qu’une nouvelle brochure éditée par Shop in Andenne, la structure qui soutient le commerce.