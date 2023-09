Sombreffe : Des Fidéli-bons pour consommer local à La Cabanière

En province de Namur, une trentaine de points de vente ont été retenus, parmi lesquels La Cabanière à Sombreffe. Depuis plus de onze ans, Delphine Bodart et Sylphide Collinge, amoureuses de la vie et des saveurs de chez nous, ont créé un commerce vivant et convivial mettant en avant les produits artisanaux de la région. "Si depuis 2012 nous prônons les fromages, charcuteries, bières, vins, biscuits et autres saveurs sucrées et salées, sans oublier les légumes et fruits de saison, nous avons estimé en 2023, devant une telle campagne soutenue par la Wallonie, que la Cabanière devait emboîter le pas", a expliqué Delphine Bodart.

De nombreuses actions durant quatre semaines

Différents moyens d’action vont être mis en place pour concrétiser cet engagement. Parmi ceux-ci, la distribution de carnet Fidéli-bons. Ces carnets permettent de faire découvrir la qualité et la diversité de l’offre des points de vente bio, vrac et circuit court au plus grand nombre. Grâce aux Fidéli-bons échelonnés sur 8 mois, les clients bénéficieront de réduction sur leurs achats.

Delphine Bodart et Sylphide Collinge vont également mener une campagne au sein de leur point de vente durant quatre semaines. Du 30 août au 3 septembre, les quinze premiers clients qui entreront à La Cabanière en ayant réussi à identifier le fromage qui se trouve sur l’affiche remporteront un carnet Fideli-bons. Qui plus est, si une déclaration d’amour au fromage est présentée, un bonus sera octroyé. "Sans relâche, avec convictions, avec une énergie folle et le sourire, nous persévérons à faire valoir tout ce qu’il y a de bon chez nous et autour de nous", a conclu Sylphide Collinge.

Info: La Cabanière, Chaussée de Nivelles 24, 5140 Sombreffe – 071/81 03 51