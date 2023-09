Elle a les yeux pétillants et on voit qu’elle aime ce qu’elle fait. Katty Campinne a fait carrière dans le tourisme à Beaurang et ne compte plus le nombre d’expositions qu’elle a organisées. Elle en a vu défiler des artistes… jusqu’au jour où elle a décidé, elle-même, de se lancer dans l’aventure. Il y a de cela une vingtaine d’années.

Cette sexagénaire, est une autodidacte qui aime la nature. C’est cette passion qu’elle a décidé de traduire dans ses peintures, non sans avoir pris quelques conseils auprès de l’artiste Marcel Lucas.

Les arbres, la mer, la terre, tout la passionne. Quand elle commence une œuvre, peu importe le temps qu’il faudra pour la terminer, elle va jusqu’au bout. Elle joue allégrement avec les couleurs, souvent vives, le rouge, le vert, le bleu. Elle recherche l’équilibre, sans craindre la dualité du clair-obscur.

Elle va suivre, dès la rentrée, des cours d’histoire de l’art, à l’UTAN.

L’artiste emploie plusieurs techniques et n’hésite pas à se servir de plâtre ou encore de ciment.

Katty a déjà plusieurs expositions à son actif, dans de nombreux endroits, en Belgique, à Bruges, Bruxelles, Liège ou Tongres, mais aussi en France.

Elle fait entrer le visiteur dans son monde dans lequel se retrouvent ses émotions, sa joie de vivre, son imaginaire et sa soif d’infinie.