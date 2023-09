Namur: jusqu'où ira le sens du partage du parc de l'évêché?

Trois ans de rudes négociations. Elles se sont conclues avec le vote du conseil provincial de Namur, vendredi passé. Il reste à passer les actes. À la Province, le point de vue était le suivant: impossible de se lancer dans de grands travaux de restauration (plus de 5 millions d’euros). Ou alors, il aurait fallu les attendre très, très longtemps. A l’évêché, on pourra aller plus vite, en sollicitant soi-même des subsides pour un bâtiment classé.

Chiche !

Voilà, la messe est dite. Le conseil provincial de Namur a été unanime pour approuver l’opération. Sans surprise. Mais la séance publique fut l’occasion pour le chef de groupe Écolo Georges Balon Perin (la majorité étant MR-Les Engagés-DéFI) de souligner, comme il l’avait entendu précédemment dans le huis clos d’une commission, la volonté affichée du nouveau propriétaire d’ouvrir au public les vastes jardins de la très grande propriété (la totalité fait 83 ares). Commentaire de l’élu vert: "Je relaie cette demande de mon vieil ami Michel Somville (NDLR. ancien conseiller communal de Namur et ex-conseiller provincial) qui est aussi un vieil ami laïc". L’idée, c’est que cet espace soit ouvert le plus souvent possible, et devienne un parc supplémentaire en plein centre-ville.

Contacté par nos soins après la réunion du conseil provincial, Georges Balon Perin explique que Michel Somville fut un précurseur pour militer en vue de cette ouverture il y a des années déjà, car aujourd’hui, les espaces de verdure sont plus que jamais précieux. Le conseiller Écolo ajoute que de son point de vue, l’accès aux jardins de l’évêché, ça doit être davantage que lors des journées du Patrimoine et autres rares occasions. Ou comment embrayer sur la volonté d’ouverture du nouveau propriétaire, en mettant la pression dans l’espoir qu’elle soit la plus large possible.

"Tout est possible"

Du côté de l’évêché, la porte-parole Christine Bolinne confirme l’intention de ses patrons "de vraiment partager" ce parc, où se trouvent des arbres remarquables. Quant aux modalités, la réflexion est en cours. Sachant que régulièrement déjà, des visites sont organisées. Des événements également. Dimanche prochain, des peintres prendront possession des lieux, les badauds auront accès libre aux jardins.

Pourquoi pas un véritable parc public ? "Rien n’est exclu à ce stade", expose Christine Bolinne: "Tout est possible. mais il faut prendre en compte les questions de sécurité. Un parc, ça n’attire pas que des familles ".

Mais de le répéter, d’une manière ou d’une autre, "la volonté, c’est vraiment que ça soit partagé".