Légende, pâtes et vieilles pierres à découvrir dans le dernier numéro de la revue d'histoire locale de Beauraing

"Les légendes sur Beauraing sont rares. Pour une fois, on pouvait la mettre à l’honneur", glissent les passionnés d’histoire. Dans cette légende, trois commères et un vieux fils d’une fée du pays de Namur, Biron, sont au cœur d’une histoire expliquant la naissance du cours d’eau local. L’explication surprendra les lecteurs tant elle ne manque pas de piquant.

Des pâtes

De manière plus sérieuse, les membres du cercle reviennent sur un passé lié aux métiers.

On y découvre qu’un village de la commune de Beauraing a hébergé une fabrique de pâtes alimentaires. Cette histoire qui flaire bon le sud et qui débute en 1923 mêle une famille italienne, les Bianchi. Les pâtes sont commercialisées sous l’appellation Norita. Visiblement cette activité a eu un certain succès. Elle a employé plus d’une dizaine de personnes. La Seconde Guerre a mis fin à cette activité. La fabrique a connu une nouvelle orientation avec la création d’une laiterie.

Vieilles pierres

Comportant un contenu varié, l’ouvrage évoque quelques belles histoires de vieilles pierres. Outre le passé de la chapelle de Gozin, on peut suivre la longue histoire du château-ferme de Pondrôme. Datant du XVIIe siècle, le bâtiment est le berceau de familles de toute la région. Dans un passé récent, la construction a connu une fameuse cure de rajeunissement. Au bord de la ruine, il a été sauvé par un beau témoin du passé. Ceci a pu se faire grâce à un particulier qui a été soutenu par la société de gestion du patrimoine.

Si la région beaurinoise a un beau passé lié à l’extraction de la pierre calcaire, elle a connu par le passé une activité méconnue par beaucoup de locaux: l’exploitation d’une carrière de marbre rouge.

Si la revue remet en lumière des événements du passé lointain, elle borde un événement d’un passé plus récent. Quelques pages sont consacrées à la tornade qui a secoué Beauraing en 2021.

Portant le numéro 66, la publication peut se trouver dans des commerces du Beaurinois. On peut également l’obtenir en contactant le 084/389 735 ou yvon.barbazon@skynet.be.