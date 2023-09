Floreffe: exposition des artistes locaux les 16, 17, 23 et 24 septembre

Parmi les exposants, on retrouvera Philippe Ballaux, Éric et Marcel Colin, Nadine Dasse, Jean-Michel Flamant, Maud Jacqmin, Nicole Jonart, Jean-Pierre Legros, Charline Mahia, Henri Meulemans, Sylvain Pieltain, Isabelle Presta, Pietro Pudysz, Isabelle Schmidt, Heike Tiede, Alex Vanderwalle et Cindy Vanesse.

Expo accessible les 16 et 17, 23 et 24 septembre de 14h à 18 h.