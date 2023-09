Floreffe | Buzet maître des joutes populaires

Pari réussi pour cette treizième édition des joutes populaires. Des joutes qui se sont déroulées sous un soleil généreux et dans une ambiance de feu. Une organisation bien huilée qui fait participer plusieurs générations de sportifs d’un même quartier et que l’on doit à Benoît Mouton et son équipe souriante et dynamique du comité organisateur floreffois. Soit une dizaine de bénévoles qui tout au long de la journée ont arbitré les différents jeux.