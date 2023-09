Des bornes de recharge rapide sur les sites du CHU UCL Namur

Trois stations de recharge rapide pour véhicules électriques vont voir le jour sur les sites de Dinant, Godinne et Namur (ancienne maternité provinciale, NDLR) du réseau hospitalier CHU UCL Namur. L’institution a annoncé lundi avoir signé en ce sens un partenariat avec la société européenne Fastned, qui développe un réseau d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques à travers l’Europe depuis 2012. Cet accord contribuera à développer un réseau de bornes encore insuffisant en Wallonie, singulièrement au long des axes de circulation principaux. Or, "l’électrification du parc automobile s’accélère: d’ici fin 2023, il y aura deux fois plus de voitures électriques en circulation qu’à la fin 2022 et ce n’est que le tout début de l’électrification", note Tuur De Coninck, Responsable national de Fastned Belgique.