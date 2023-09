Cerfontaine: des milliers de chiens pour le Dog Day

La précédente édition avait rassemblé pas moins de 2000 maîtres et 2 500 chiens. Fort de ce succès, l’enseigne "Poils & Plumes" se lance à nouveau dans l’aventure pour le plaisir des duos maîtres-chiens. Cette journée sera bien remplie avec deux balades canines possibles et aussi un bon nombre de démonstrations et d’initiations. Cela ira de l’agilité à la danse, en passant par l’obéissance ou encore un canicross pour ne citer que ces disciplines.

De nombreux stands avec des professionnels du monde canin seront accessibles: vétérinaires, toiletteuses, comportementalistes, sans oublier ostéopathes ou encore photographes. Sur le site, seront prévus également un espace pour les enfants avec diverses activités comme un bar et de la petite restauration.

Les bénéfices reversés au Télévie

Quant aux balades annoncées, les départs seront libres à partir de 9h et ce jusque 16 h, avec une interruption de 12 h 30 à 14 h. Un parcours de 5 km essentiellement composé de voies carrossables et chemins forestiers sera proposé, de même qu’un parcours de 7 km avec en plus des petits chemins de campagne. Le tout sera bien entendu fléché.

Comme déjà précisé, la journée aura également un caractère philanthropique puisque tous les bénéfices seront reversés dans la caisse du Télévie.

Dans la pratique, l’entrée sur le site est fixée à 5 € sous forme d’un bracelet que l’on peut déjà acquérir dans les magasins "Poils & Plumes" ou sur place. Ces bracelets seront alors échangeables dans les magasins de l’organisation contre une gourde réutilisable en métal de 550 ml et d’une valeur de 13,90 €.

Pour les enfants de moins de 12 ans, l’accès est gratuit. Une manifestation qui n’attend plus que le soleil pour que le succès soit à la mesure de celui des éditions précédentes.