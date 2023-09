Un Lustinois s'impose à domicile à la 10e Vieille Boucle

Il a fallu attendre la dissipation du brouillard pour que Lustin, ce dimanche matin, bascule dans ces délicieuses années-là de kermesse rehaussée d’une course cyclistes. Le village a l’énergie radieuse d’un bourg rustique qui vient de bondir dans un passé bariolé à large spectre. Retour joyeux au temps des tourne-disques et des cassettes. Des robes fleuries et des souliers vernis. Le tout baigné dans un air saoulant de viole.

"Monsieur, vous n’avez pas un marqueur noir par hasard ?", demande une mamy. Mais bien sûr Madame. Il y a urgence. Édouard, son petit-fils, 5 ans et look de gavroche, ne supporte pas trop la moustache postiche vendue sur place. Alors, cette mamie gâteau lui en dessine une, à la minute. Et yop la boum.

Les coureurs se pressent au contrôle, pas de l’antidopage mais de la bonne conformité du vélo avec le style vintage de l’épreuve. "J’ai refusé trois vélos", glisse Joël Baudouin, Français de Beauvais, pour cadre non-réglementaire. Celui-ci doit impérativement être en acier. Or, du carbone et de l’alu récent ont mal réagi à l’aimant qu’il a autour du cou.

Une dame s’élancera à midi sur sa bécane glanée en brocante et rafistolée pour 200 €. Une sportive qui est là pour le fun, pas pour la gagne, et qui arbore elle aussi une moustache encrée.

Boutique du Moustachu

Tandis que les coureurs bandent leurs mollets, les rutilantes carrosseries de la caravane publicitaire pétaradent un peu partout dans une fébrile atmosphère de départ en vacances. Les valises en cuir sont bien arrimées, ainsi que du matériel plus encombrant. Certains emportent des vélos. Pour d’autres, avec les épuisettes et le canot embarqués, ça sent les embruns et La Panne. Pour d’autres enfin, c’est un départ au ski.

Une première: comme le Tour de France a la sienne, la 10e édition de la Vieille Boucle a sa boutique (du Moustachu) bien en vue. L’événement est devenu une marque qui se décline sur une ligne de vêtements souvenirs de qualité, casquettes, tee-shirts etc.

Parmi les ancêtres composant la caravane, une voiture de police de Lustin-les-Bains sort du lot. À son bord, deux gendarmes en uniforme s’en vont on ne sait où régler la circulation. Avec leurs dames sur la banquette arrière et les deux vélos rouillés sur le toit, et la musique du Gendarme de Saint-Tropez qu’ils diffusent alternativement avec La Tactique du gendarme de Bourvil, ils partent assurément en vadrouille.

L’heure du départ de la course, fixée à midi, se rapproche. Sur la ligne de départ, le peloton s’est formé. Pour Radio Chevauchoir, Jean-François Bouchat commente ces instants fiévreux d’avant le coup d’envoi.

"Tous les favoris sont sur la ligne", lance Antoine Alexandre, 26 ans, au taquet sur son vélo. Impression à chaud: "Le plus difficile, c’est le chemin en cailloux", dit-il. Telle une infime portion de Paris-Roubaix, les pavés en moins. "Car on peut crever et tomber, et là, c’est bien fini." On l’ignore encore mais nous venons d’interviewer le futur vainqueur de la 10e édition: "C’est ma 7e participation, et l’an dernier, j’ai fini 4e", détaille le jeune homme.

L’épreuve est très physique: 5 tours de 6 km chacun, avec un dénivelé de 124 mètres. En clair, ça monte et ça descend. Il faut un bon cœur et de bons freins.

Le speaker invite la foule à entonner l’air mythique des courses, monument et gimmick à la gloire de l’horlogerie suisse: Ro-da-nia.

Sur la ligne, devant les coureurs, ondule une touche de glamour. Une belle à l’allure d’une Barbie. Dessus blanc en dentelle, pantalon rose "patte d’eph" raccord avec les boucles d’oreilles et le foulard. Lunettes rondes et miroirs d’esprit sixties.

Tout le romantisme incarné de la Vieille Boucle.

Kris sur son Pino Cerami

Kris, un Anversois de 61 ans, a rallié Lustin, via Mechelen et Leuven, sur son vieux Pino Cerami, du nom d’un ex-champion de légende, "un Carolo qui a gagné Paris-Roubaix", assure ce passionné. Kris a passé la nuit à Lustin, dans une tente canadienne. Assis à une petite table, avec un café en main, il admire en première loge le départ klaxonnant de la caravane publicitaire. La veille, lors de la course organisée dans le village étape de Vedrin, il a chuté. S’est un peu abîmé le coin de l’oeil. Mais il a refusé d’abandonner, un courage qui lui a valu d’être applaudi comme un champion.

Une Wa-Wa

Dans le rétro-camping, Sabine Fafchamps nous fait découvrir sa vieille caravane de fabrication belge, une Wa-Wa, typique années 70. Elle et son mari raffolent de ces rassemblements où l’on change de monde et d’époque et où tout le monde semble heureux.

Pol et Françoise

Loin de la ligne de départ, le couple s’est posté le long du chemin où le risque de crevaison est élevé. Lui, c’est Pol Englebert, qu’on a beaucoup chambré sur son nom jadis. "Pol, dépêche-toi un pneu." Alors, forcément, armé de la trousse en bois de son papa (qui était postier), il est là pour réparer des pneus crevés. À ses côtés, sa femme, Françoise, infirmière retraitée portant le même uniforme que lors de son entrée aux soins intensifs de la clinique Sainte-Élisabeth, en 1980.