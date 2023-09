Thy-le-Château: une belle montée en puissance pour les 2e Celtic Days

Invité d’honneur

Aux quatre coins du site, on entendait la cornemuse et le claquement des tambours résonner au travers de défilés et d’animations proposées par cinq pipe bands issus de Belgique mais aussi d’Écosse et de Bretagne. Des initiations et spectacles de danses asturiennes, bretonnes, écossaises et irlandaises à claquette ont mis des ambiances du tonnerre.

Pour ceux qui préféraient la fraîcheur et une ambiance plus calme et reposante, des concerts de harpe étaient proposés dans l’église située en plein cœur du site tout comme au château.

"Pour cette seconde édition, nous avons décidé de mettre à l’honneur les Asturies, une région du nord-ouest de l’Espagne, explique Poiluche. Nous avons invité le"Centro Asturiano de Bruselas", créé en 1986 par un groupe d’immigrés des Asturies afin de maintenir vivante et de promouvoir la culture asturienne au sein de la communauté espagnole de Belgique". Les représentants asturiens ont présenté des danses traditionnelles, des percussions et des jeux de cornemuses typiques de leur région.

Les Celtic Days, c’est aussi boire et manger celtique. Le public avait l’embarras du choix pour se restaurer à la mode bretonne, écossaise, asturienne ou irlandaise. Comme l’an dernier, les master class, consacrées au whisky, ont eu beaucoup de succès, tout comme les initiations à la langue gaélique et la foire des artisans où l’on pouvait louer ou acheter des costumes écossais.

Lancer de haches et de couteaux

Dans la prairie de la Vieille Ferme, un camp écossais était reconstitué. On y proposait des initiations de lancer de couteaux, de haches, du tir à l’arc et à l’arbalète sur cibles, la découverte du travail du cuir et de la fabrication d’armes sur forge d’époque. On n’oubliera pas non plus l’organisation des mariages clandestins au pied du château féodal.

Durant les deux jours, le Brass Band de Thudinie a animé l’apéritif par un concert composé de morceaux uniquement issus de la culture celtique. Le clou de ces deux journées festives était le spectacle son et lumière, intitulé le "p’Thy Tattoo Schow" avec la participation de l’harmonie royale l’Union de Fraire, de l’Alba Pipe Band Belgium et des Tambours de la Garde royale anglaise de Jumet.

Organisé en collaboration avec la Royal Celtic Society d’Édimbourg et les Clans écossais et la Ville de Walcourt, cet événement a pour objectif de créer un événement d’envergure et de qualité sur le site exceptionnel du château féodal de Thy-le-Château. Pour la seconde fois, le pari semble réussi.