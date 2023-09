Namur: poésie et chansons au bord de l’eau

D’Apollinaire en passant par Serge Gainsbourg, une ribambelle de poètes ont été mis à l’honneur sur une scène flottante, installée en face des berges, où le public profitait d’un instant somptueux hors du temps. Le tout équipé de casques audio pour une immersion optimale au cœur de cette bulle acoustique, sublimée d’éclairages hypnotiques qui se reflétaient sur la cime des arbres de l’île Vas-t’y Frotte.

Pour accompagner la lecture sobre et sans excès de Nicolas Buysse, l’équipe du festival a pu compter sur la voix en finesse de la chanteuse Karin Clercq. Sans oublier les notes de piano et de guitare assurées par Elie Belvaux qui, à 28 ans, compte déjà un CV bien fourni sur la scène musicale namuroise

Après Irrévérencieux en février dernier, à la Nef, le NAOW Festival symbolise la deuxième collaboration entre le musicien et Nicolas Buysse. Le précédent essai s’étant avéré fructueux, le metteur en scène a naturellement songé à Elie pour assurer l’ambiance musicale du show. Loin de se laisser impressionner par ce challenge technique, le multi-instrumentiste a aussitôt accepté cette proposition quelque peu atypique "Lorsqu’il m’a parlé d’un spectacle de poésie, j’ai d’abord eu peur, confie Elie Belvaux. Mais dans la manière dont il présentait le projet, à savoir des textes mis en musique sur l’eau, j’ai estimé que c’était un défi taillé pour moi."

Débuts sur grand écran

Avec un père dramaturge et deux oncles cinéastes, Lucas et Rémy Belvaux (réalisateur du film culte C’est arrivé près de chez vous qui a révélé Benoît Poelvoorde en 1992), le destin d’Elie semblait tout tracé. Dès son plus jeune âge, il tourne, sous la direction de Lucas, dans les longs-métrages Cavale (2002), Après la Vie (2002) et La Raison du Plus Faible (2006). Si cette expérience s’est avérée enrichissante, il préféra toutefois se retirer des plateaux de tournage au profit de sa passion pour la musique. "Dans le cinéma, il faut gratter à toutes les portes. Et celles-ci avaient tendance à se refermer lorsqu’on voyait que j’étais roux", se remémore l’artiste. Ce qui ne l’empêchera pas de jouer encore la comédie, mais au théâtre cette fois-ci, avec les pièces Un jour j’irai à New York avec toi et Le Belvédère, coécrites par son père Bruno et le metteur en scène Jean Lambert.

Vocation musicale

Loin du mépris des directeurs de casting, il va se perfectionner au piano, pratiqué depuis l’âge de quatre ans, avant de rejoindre la Rock’s Cool, école de musique où il enseigne désormais. Durant ces années d’apprentissage, il affine également sa maîtrise de la guitare qu’il exerce au sein de divers groupes, dont Travel Minds. Au fil de ses rencontres et expériences sur scène, il devient évident pour lui que sa vocation se trouve auprès du public.

L’élément déclencheur: une expérience horeca pour le moins laborieuse. "Lorsque j’ai vu des serveurs se casser le dos et être payés une misère sans jamais un merci, il n’était pas question pour moi de travailler dans un restaurant jusqu’à soixante ans" raconte Elie.

Sur la scène musicale, le guitariste devrait encore régaler prochainement les spectateurs avec un nouveau groupe, intitulé Bastards, qui s’apprête à sortir deux singles en fin d’année. Décrit comme du rock à l’ancienne, ce projet marquera un retour à ses premiers amours.