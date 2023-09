Namur: Benjamin Briot excelle dans la menterie

Le dernier en date a eu lieu, samedi après-midi, à l’ombre du monument érigé, rue de Bavière, en l’honneur de Nicolas Bosret, le père du Bia Bouquet.

Sous un soleil radieux, et dans une ambiance festive, l’après-midi a débuté avec l’adoubement de cinq Molons, à savoir Dominique André, Benoît Cugnon, José Lalleman, Joseph Tournay et Jean Verhelst.

Six candidats ont ensuite concouru pour le titre convoité de Prince (sse)-président(e) des menteurs. Trois d’entre eux se présentant pour la première fois aux suffrages des membres du jury chargés de départager les participants. Des concurrents qui, comme l’a rappelé Dominique Liégeois, Président de la Société Royale Moncrabeau, ont contribué à la réussite de l’événement. "Ce fut un très beau concours, une fois encore, avec des concurrents venus de Genève ou Charleroi pour découvrir la menterie à la sauce molonienne. Si le jury a été très attentif au wallon, il faut reconnaître que l’art oratoire se décline dans toutes les langues, dans tous les coins du monde. De nombreux contacts sont liés par les Molons avec le Québec, avec Le Piastre en Italie, avec Moncrabeau en France et Genève en Suisse. Plus récemment encore avec"La maison du conte"de Charleroi. Ce qui nous a valu de belles menteries imagées et savoureuses, déclamées pour trois d’entre elles en français et pour les trois autres en wallon."

De l’eau et des sirops à tous les goûts

Participant pour la quatrième fois au concours de menteries, le Wépionnais Benjamin Briot a réussi la gageure de séduire à la fois le public, qui lui a décerné son prix, et le jury qui l’a fait Prince-président des menteurs pour un an. Gérard Beaumont, le tenant du titre, se classant, quant à lui, à la deuxième place et Christine Decock à la troisième. Les trois autres candidats arrivant ex aequo à la quatrième place.

"Si le wallon de Benjamin Briot n’est pas encore académique, souligne Dominique Liégeois, il était totalement compréhensible et sa verve lui a permis de faire vivre sa menterie par le public."

Porteur de plusieurs casquettes dans le domaine du folklore, le gagnant de cette édition 2023 est également membre du Conseil Culturel pour le Patrimoine immatériel de la Communauté Française. Une position qui lui a permis d’apprendre que l’Unesco envisageait de changer de nom pour devenir l’Unesc-eau, et ce afin de promouvoir ce précieux liquide qu’est l’eau.

Partant de là, a-t-il souligné, plus aucune boisson alcoolisée ne serait autorisée dans les manifestations publiques et folkloriques. On ne pourrait plus servir que de l’eau et des sirops à tous les goûts. C’est bien évidemment sans compter sur l’intelligence et le souci de révolte des Namurois qui n’imaginent pas faire les fêtes de Wallonie à la grenadine. Et celui-ci d’expliquer que les Echasseurs mettront le pastis dans un bidon de sirop de citron, que les Bragards lanceront des confettis en papier buvard imbibés d’alcool, ou encore que les mirlitons des Molons seront adaptés pour diffuser des effluves d’Armagnac. Pour ce qui est de la Confrérie du Pèkèt et des Escargots de Namur, a-t-on encore appris, elle a pris les devants en décidant que, désormais, les escargots seraient élevés exclusivement au pèkèt.