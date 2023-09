Mille festivaliers ont célébré le 1er Tchestia à Ciney

Vendredi soir, le groupe Kermesz à l’Est, né à Buissonville (Rochefort), s’est également produit. "On fait des petits festivals, des gros, de l’art de rue, on est une fanfare !" dit Bichette, saxophoniste. Bien qu’émergent, le Tchestia a su rassembler des noms bien connus dans le secteur musical wallon et bruxellois. Hélène et Olivier, organisateurs du festival "Jam’in Jette" à Bruxelles étaient présents en soutien. "On est attentifs à ce qui se fait. Emeline Tout Court, Rafael Aragon, Kermesz à l’Est, Mamaliga Orkestar, c’étaient les mêmes que chez nous. Ce n’est pas un problème, l’important ce sont les valeurs portées", soumet Olivier.

Latrines et calèches-navettes

Stanislas, Justin et Florence, l’équipe organisatrice de l’ASBL Symbiosis, placent la décroissance en ligne de mire. "Des événements comme le micro-festival à Liège, ce sont des modèles qui nous inspirent. Ce n’est pas dans notre idée de grandir", cadre Stanislas. Le site aussi, est tenu avec la rigueur d’un camp scout. Avec l’exigence de partir sans laisser de trace, en respectant l’écrin dans lequel la fête a lieu, en l’occurrence ici le domaine du château de Serinchamps.

Des latrines (toilettes sèches) à la navette-calèche reliant la gare d’Haversin à Serinchamps, dans chaque choix résidait une volonté profonde d’écoresponsabilité. Le flyering, c’est non, tandis que les stands de nourriture et de boissons ne venaient pas de plus loin que le bout de la Famenne ou du Condroz (fromage de la ferme de Jambjoule, brasserie de la Lesse, viande de la Ferme Marion à Wavreille, jus de pomme du pressoir d’Hortus.). L’ASBL Pense à 2 mains était à la manœuvre de ces producteurs.

Tandis que quelques stands comme le Contrat de Rivière Lesse sensibilisaient le public familial à la préservation des cours d’eaux et de ses habitants. En témoigne le castor empaillé posé sur la table. "Le castor fait beaucoup parler de lui ici, il y en a partout aux abords de la Lesse et de la Semois. C’est un sujet qui intéresse beaucoup les gens ici. Cet animal, souvent mal-aimé, favorise le développement de toute une série d’espèces du milieu aquatique", renseigne Bastien.

Un festival n’est rien sans ses partenaires. Le Tchestia a ainsi pu se faire grâce au soutien de la Wallonie, de la Province de Namur, de la commune de Ciney pour le prêt de matériel, de Fostplus pour l’aspect prévention et gestion des déchets ainsi que de la Lotterie nationale. "Les ASBL prennent en charge les finances du festival en espérant rentrer dans leurs frais. Selon les budgets entamés et les personnes présentes, c’est plutôt positif", partage Florence Haumann.