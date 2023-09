Mariembourg: le Resto du Coeur sera inauguré ce 15 septembre

Tout en maintenant les interventions de dépannage ou d’aide urgente, Solidarités plurielles s’est aussi orientée vers des actions de prévention individuelle, ainsi que vers la mise en place d’un service de médiation de dettes.

Ceux-ci sont destinés aux plus démunis de la région de l’Entre-Sambre-et-Meuse afin de leur assurer une vie personnelle et sociale digne de l’être humain, sans distinction d’appartenance philosophique ou religieuse, sociale ou politique et quelle que soit leur nationalité.

En matière d’aide alimentaire l’intervention de l’association mariembourgeoise se limite aux personnes résidant dans une commune dont le code postal commence par 56, à savoir Cerfontaine, Couvin, Doische, Florennes, Mettet, Philippeville, Viroinval et Walcourt.

Le 20e Resto du Cœur en Belgique

Depuis peu, un nouveau service de restauration sociale a été créé, chaussée de Fagnolle, n° 2, à Mariembourg. Il est désormais reconnu comme 20e Resto du Cœur en Belgique. Un lieu ou les personnes défavorisées pourront trouver un bon repas. C’est aussi un lieu de rencontre où les bénéficiaires peuvent échanger entre eux.

"Dans la région de Couvin, très peu d’associations proposent des repas complets à moindre coût aux personnes en situation de précarité, explique Frank Duval, le président de la Fédération des Restos du Cœur de Belgique. Afin de combler ce manque et de répondre à la forte demande, l’ASBL Solidarités Plurielles de l’Entre-Sambre-et-Meuse a lancé l’Assiette du Cœur à Mariembourg en novembre dernier. Aujourd’hui, nous accueillons le restaurant au sein de notre grande famille des Restos du Cœur."

Le restaurant social mariembourgeois a la particularité d’avoir une cheffe renommée aux fourneaux: Isabelle Leloup qui officiait auparavant dans son établissement "L’Attrape-Loup" à Baileux. Elle est secondée par une équipe de bénévoles.

La cheffe est appelée "Coluchette"

Autant dire que la cuisine est unanimement appréciée par les bénéficiaires et autres usagers. Ces derniers ont déjà trouvé un gentil surnom à Isabelle Leloup: "Coluchette".

L’inauguration officielle de ce 20e Resto du Cœur aura lieu le vendredi 15 septembre, de 11 h 30 à 16 h. Elle est gratuite et accessible à tous sur inscription. Il y aura des dégustations, de la bière locale et d’autres produits locaux. "Le but est de nous faire connaître, explique Pauline Lambert, une des assistantes sociales présentes à Mariembourg. Il n’est pas toujours facile pour certaines personnes dans le besoin de faire le premier pas et de franchir notre porte. Il y a toujours une assistante sociale sur place pour guider et renseigner toute personne qui le souhaite."

Réservations et renseignements: info@solidaritésplurielles.be ou par téléphone au 060/31 34 80.