Des dépassements budgétaires qui énervent à La Bruyère

Première pierre d’achoppement, si l’on peut dire, la réparation du mur du cimetière de Saint-Denis. Pour rappel, le 29 novembre 2022, le Conseil approuvait le lancement d’un marché public destiné à procéder à la réparation du mur susmentionné. Si le devis estimatif s’élevait à 69 974,30 euros TVAC, aucune des trois offres reçues ne se situait en dessous de 120 000 €. D’où la demande du Collège d’envisager une nouvelle procédure sur la base d’un devis estimatif avoisinant les 130 000 €. Membre de l’opposition, le conseiller Eddy Fabulus (MR) s’est étonné de ce montant qui, selon lui, équivaut quasiment au prix d’une habitation hors terrain. Il s’est aussi demandé pourquoi le Collège n’envisageait pas une réfection du mur en interne. Si Luc Frère (D&B), l’échevin des travaux, reconnaît que la Commune dispose, bien évidemment, de toutes les compétences en interne et est outillée pour réaliser les travaux, il souligne toutefois que c’est une charge de travail extrêmement importante et que la Commune ne peut pas, dans ce cas, se permettre de les faire en interne. D’où l’externalisation de ce travail. "C’est un choix politique, explique-t-il . Il s’agit d’un problème de salubrité et de sécurité, et on ne peut se permettre de tergiverser. Oui, il y a peut-être eu une sous-estimation du coût des travaux sur ce dossier […]. Ce n’est pas toujours évident d’évaluer un travail."

On se pose des questions

D’un montant proche des 90 000 €, le devis estimatif concernant la mise en conformité électrique des bâtiments de la bibliothèque-ludothèque de Meux, vieux d’un peu plus de dix ans, a également interpellé l’opposition par la voix de son chef de groupe, Laurent Botilde (MR). Pour lui, si les travaux sont nécessaires, et même si l’opposition votera le point, une fois de plus, le devis paraît excessif. Et celui-ci de se poser des questions, surtout, explique-t-il, lorsqu’on compare le montant avec celui de la mise en conformité, en novembre 2022, de quatre implantations scolaires. Montant qui était similaire à celui de l’actuel devis de la bibliothèque-ludothèque.

1,5 million€ de rallonge

À la suite des coûts supplémentaires engendrés par l’augmentation du prix des matériaux et par l’application de la formule de révision des prix, la Régie Communale Autonome souhaite emprunter 1,5 million€ supplémentaire pour terminer le chantier du hall sportif d’Emines. Soumis à l’obtention de la garantie communale, cet emprunt lui permettrait aussi de disposer d’une réserve pour acquérir du matériel d’entretien intérieur et extérieur pour le hall sportif. Opposé de longue date à ce projet, Thibault Bouvier (MR) a estimé que c’était les générations futures qui allaient payer la note. À l’exception de ce dernier, tous les conseillers ont voté le point.