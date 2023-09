N4: nouvelle mobilisation pour la création d’une cyclostrade entre Namur et Wavre

Car jusqu’ici, rien de bien concret ne semble se dessiner. L’attente est longue pour beaucoup. Or, le besoin est criant sur cet axe structurant reliant des pôles importants, qu’ils soient urbains, économiques ou d’enseignement. Et les dangers toujours trop nombreux pour qui se risque à pédaler au long de la nationale, malgré quelques améliorations ici et là. L’année dernière, la Sofico, en charge du financement des aménagements de la N4, avait ratifié une offre en vue de la réalisation d’une étude de faisabilité.

Pour se faire entendre, les cyclistes reliront samedi Namur à Wavre au son des sonnettes et autres klaxons. Il est possible de soutenir leur action et de les accompagner sur une partie ou l’ensemble du trajet. Départs:

Namur 8 h 30 (Place de la Station) ; Rhisnes 9 h 15 (Face au Proxy Delhaize) ; Gembloux 10 h 15 (Centre Sportif de l’Orneau) ; Walhain 11h (Magasin Just Ride) ; Mont-Saint-Guibert 11 h 30 (Brasserie Gaillard) ; Louvain-la-Neuve 12h15 (Croisement de la Rue Athéna et du Boulevard de Lauzelle) ; arrivée à Wavre à 13 h.