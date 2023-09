Florennes: deux millions pour achever l'espace culture

"Cela nous permettra de sécuriser le bâtiment, d’améliorer la régulation de l’air, d’apporter de la lumière naturelle, de garantir un réseau électrique correct et une bonne isolation acoustique", résume le bourgmestre Stéphane Lasseaux. Autres avantages: l’esthétique extérieure du bâtiment sera bien plus sympathique qu’actuellement et les aménagements extérieurs permettront d’embellir cette entrée de Florennes."

Dans ce projet, la bibliothèque communale et le conservatoire (à l’exception des cours de danse) partageront l’espace culture avec le foyer culturel. L’idée est de rationaliser les locaux pour que certains d’entre eux puissent être affectés à plusieurs activités. Un bel espace scénique sera également disponible pour les troupes de théâtre amateur.

Attribution du marché fin d’année

Pour rappel, les anciens magasins Sabymeubles avaient été acquis par la Commune en 2004 pour la somme de 446 000 € (avec un subside de 221 000 €). Ce bâtiment va ainsi achever sa mue pour devenir un pôle culturel à part entière.

Le dossier semble convaincre les conseillers. Robert Mouchet (Contact 21) s’interroge toutefois sur la présence de deux douches qui réduisent la dimension du local destiné aux photocopies. Le collège lui répond qu’il s’agit d’une demande émise par le personnel.

L’unanimité se dessine rapidement. L’attribution du marché devrait être effectuée à la fin de cette année.

Le compte du CPAS 2022 est ensuite présenté. Il affiche un boni. Déjà, le budget prévoyait une approche très prudente des coûts énergétiques. Les postes frais de combustible avaient notamment été gonflés pour parer aux augmentations prévisibles. La même prudence a été appliquée pour les frais et les recettes de la nouvelle maison de repos. Mais les nouvelles sont plutôt favorables puisque le home est occupé à 93%.

Il faudra encore quelques mois pour tirer les conclusions. Toutefois, l’indexation des salaires pèse lourdement dans les dépenses.

Au sujet du programme Pic, le collège annonce ensuite que, dans le projet de développement de l’intermobilité dans le centre-ville (trottoirs, pistes cyclables, stationnement…), l’intercommunale Inasep ne pourra pas assurer sa mission d’expertise. Il faut donc désigner un bureau d’études externe pour respecter les délais. Cela fait sourire ironiquement le conseiller socialiste Michel Paquet. "Cela nous permettra de constater, pour une fois, le prix pratiqué par le privé", lance-t-il. Cet élu interroge régulièrement le conseil communal sur l’efficacité réelle des conventions signées avec l’Inasep.

L’irritation de l’échevin Antonin Collinet

Pour la réfection de la rue de la Corne à Flavion (programme Fric), l’Inasep assurera bien son rôle, mais l’échevin Antonin Collinet (Contact 21), visiblement excédé par la situation, se trouve face à un autre problème.

"La Région wallonne change les règles du jeu en cours de partie, constate l’échevin en charge de la Mobilité. Elles arrivent maintenant avec de nouvelles impositions techniques qui modifient le budget initial pour ce chantier."

Afin de rester dans le temps imparti, une autre phase du programme Piwacy sera donc activée: la création de pistes cyclables entre la rue de Mettet et l’avenue de l’Europe par la rue d’Oret, sur la rue Benne Brûlées et de la rue de la Petterie à l’Allée des Fougères.

À l’issue du conseil communal, l’échevin de l’Enseignement, Grégory Chintinne (AD 11) dresse un premier bilan de la rentrée scolaire qualifiée de "plutôt bonne".

"Au niveau maternel, le chiffre est le même qu’en 2022, détaille-t-il. Mais attention, il manque un élève à Thy-le-Baudouin. Concernant le primaire, nous maintenons l’organisation actuelle. Mais il y aura vraisemblablement des possibilités d’ouvertures."