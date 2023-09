Couvin: les caméras de surveillance et le Grand Pont en débat

Une convention avec la zone de police

Par décision du conseil communal du 24 juin 2022, la Ville a autorisé la zone de police des 3 Vallées à utiliser les caméras placées de manière visible dans les lieux ouverts. Bien que la Commune soit souveraine pour acquérir les caméras qu’elle souhaite installer sur son territoire selon sa propre stratégie communale, la police est dorénavant chargée, sous réserve de recevoir les dotations spéciales dans ce cadre, de veiller à la maintenance de celles-ci.

Une convention entre la Ville et la zone de police était donc nécessaire. Mais l’article 5 stipule que ".. Les activités de traitement effectuées à partir des images des caméras sont ainsi la collecte, l’enregistrement, l’accès, l’extraction, la transmission, la visualisation, l’organisation, la structuration, la duplication, la mise à jour, la modification et l’effacement des données à caractère personnel."

Ce point précis fait réagir le conseiller Vincent Delire. Il se demande quelle est la valeur des images si celles-ci peuvent être modifiées ? Il vote contre ce point pour cette raison mais aussi parce que le budget prévu initialement a explosé. L’échevin Francis Saulmont tranche et demande que la convention soit votée sans modification, ce qui est fait.

Cette année le collège a décidé que le voyage des aînés aurait lieu à Treignes, au départ de la gare du Chemin à Vapeur des 3 Vallées à Mariembourg. Un repas est inclus. Cela évitera de longues heures de car. L’an dernier, il y avait eu 290 participants contre 150 cette année. La participation aux frais est fixée à 10 euros.

L’approbation des comptes

Le compte communal 2022 est ensuite abordé. Il dégage un boni de 1 031 952 € et un boni global de 5 875 085 €. On peut donc conclure que la Commune se porte bien financièrement malgré les indexations de salaires, les augmentations de l’énergie et des matériaux. Les provisions permettront d’équilibrer le budget 2024.

Mais comme dans les autres Communes du pays, les hausses de la charge de la dette et les gros investissements en cours vont rendre la confection des prochains budgets périlleuse.

Jean Le Maire (Écolo) demande quand le cahier des charges et les plans des travaux du Bercet seront présentés au conseil communal ? Aucune réponse n’a été apportée…