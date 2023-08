Une extension pour l’école d’Émines

Adossée à l’école existante, cette extension compte sept nouvelles classes, ce qui en porte désormais le nombre à quinze.

Présentes pour l’occasion, les autorités communales bruyéroises se sont félicitées, par la voix du bourgmestre Yves Depas (PS), de l’aboutissement de ce projet initié il y a plus de six ans maintenant.

"C’est avec une immense joie et une grande fierté que nous sommes aujourd’hui réunis pour inaugurer cette nouvelle extension de notre école. Cette occasion marque un moment important dans l’histoire de cet établissement. Avec cette extension, nous renforçons notre engagement envers l’éducation de qualité et nous investissons dans le développement des générations futures."

Un bâtiment à la pointe

D’un montant final de 1.500.000€, dont 600.000 financés par la Commune sur fonds propres, le nouveau bâtiment se veut à la pointe de ce qui se fait aujourd’hui. "Il doit se suffire à lui-même sur le plan énergétique, explique le bourgmestre. Nous avons installé des panneaux photovoltaïques, une pompe à chaleur, des tableaux interactifs, etc. Nous en avons profité aussi pour remettre l’électricité de l’ancien bâtiment aux normes et construire des sanitaires dont un accessible aux PMR."

À cause des crises successives et de la flambée des prix de l’énergie et des matériaux, l’extension de l’école communale a coûté 400.000€ de plus que ce qui était initialement prévu. Si l’investissement est certes conséquent, il n’en demeurait pas moins nécessaire au vu de la situation que vivaient, depuis des années, certains élèves et enseignants qui avaient élu domicile dans des modules préfabriqués.

"A l’exception d’un module que nous allons garder pour l’extrascolaire, souligne Yves Depas, les autres vont être démontés et peut-être revendus."

Plus qu’un simple bâtiment scolaire, a encore souligné le bourgmestre, l’extension de l’école d’Emines se veut l’engagement des autorités communales envers l’éducation, l’inclusion et l’excellence. Et celui-ci de conclure: "Ensemble, en tant que communauté éducative, nous continuerons à faire de cette école un lieu où les rêves se concrétisent et où les futurs leaders se forgent".