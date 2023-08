Un compte communal en très léger boni à Gesves

Le directeur financier, Cédric Martin a développé les grandes lignes du compte communal 2022 qui présente un boni de 15.977€. On passe à du positif alors que les années précédentes enregistraient un mali. Il a toutefois signalé qu’on a peu de marges de manœuvre. Les dépenses sont en augmentation de 6% par rapport à 2021 et les recettes de 7,6%. 41% des dépenses sont consacrées au personnel, 8% pour le fonctionnement, 23% pour les transferts et 28% pour la dette.

Simon Lacroix (GEM) a fait remarquer que l’endettement reste deux fois plus élevé et les dépenses d’investissements trois fois plus élevées que dans des communes comparables. La fiscalité est en augmentation de 186 € par habitant en âge de travailler, a-t-il conclu.

La commune est tributaire d’éléments extérieurs, a répondu le directeur financier. C’est ainsi qu’on attend encore 140 000 € de la Région wallonne.

Le bourgmestre a annoncé déjà une augmentation de la part communale dans la zone de secours et a ajouté que le précompte augmenté vient de l’indexation des salaires et non de la comptabilité communale, sans oublier que le vieillissement de la population est plus rapide à Gesves que dans d’autres communes.

Plus d’aides financières

La présidente du CPAS Nathalie Pistrin et le directeur financier ont épinglé l’augmentation du nombre de personnes (315) aidées financièrement par le CPAS. Si le nombre de RIS (revenus d’intégration sociale) reste stable, le montant alloué est plus élevé.

André Bernard (GEM) reste inquiet de la situation de la maison de repos qui enregistre un déficit conséquent. Il souhaite la constitution d’un groupe de travail commune-CPAS sur la réorganisation de cette maison de repos.

Le conseil a approuvé le cahier des charges relatif à la rénovation et la mise aux normes énergétiques du hall omnisports pour un montant estimé à 1 041 476 €. Une subvention va être sollicitée.