Rochefort: cent ans, 90 ans, noces d'or et d'albâtre

Elles ont eu dix enfants

Parmi ces dernières, Berthe Bonaventure, mère de 4 enfants est toujours restée très sportive. Irma Grégoire, maman de trois filles et Mathilde Petersest, elle aussi mère de trois enfants ont également été fêtées.

Un centenaire

Le couple composé de Marie-Louise Collet et Auguste Gourmet fêtait quant à lui ses 75 ans d’union. Tous deux ont passé le cap des 100 ans. Ils se sont mariés le 8 septembre 1948. "C’est la première fois que la commune de Rochefort fête une si longue union, leur a dit le bourgmestre f.f., Julien Defaux qui avait à ses côtés le ministre et bourgmestre empêché Pierre-Yves Dermagne, de même que les échevins et conseillers. Auguste a été receveur régional jusqu’en 1988. Marie-Louise s’est consacrée à sa famille composée de trois enfants.

Quatre couples en or

Parmi les quatre couples fêtant leurs noces d’or: François Depoorter et Marie-Ange Maes se sont mariés le 5 juillet 1973. Lui a travaillé comme ingénieur industriel pour le groupe RTT-Belgacom-Proximus. Elle a travaillé comme infirmière à Chanly. Ils ont eu deux enfants.

Second couple: Henri De Lamper et Nicole Desmet. Ils se sont mariés le 14 avril 1973. Il a travaillé à la police judiciaire du Parquet et à l’OCAM. Elle a été cheffe de service du Parquet du Procureur du Roi de Bruxelles et de Marche. Ils ont pris leur retraite en 2009. Ils ont eu une fille qui leur a donné deux petits-enfants.

Pour leur part, M. Roche et Mme Gigounon se sont mariés le 30 juin 1973. L’époux a travaillé comme directeur commercial et son épouse a travaillé dans un magasin de décoration à Bruxelles. Ils ont eu trois enfants.

Christian Van Hooren et Martine Laus se sont mariés le 2 décembre 1973. Tous deux ont enseigné. Christian a été ordonné diacre par le cardinal Danneels en 1998. Après dix ans, à Ganshoren, il est devenu diacre à Rochefort. Ils sont riches d’amour et de joies avec leurs dix enfants: deux biologiques et 8 adoptés et leurs petits-enfants.

Comme d’habitude, l’Harmonie d’Eprave a animé la cérémonie.