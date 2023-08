Havelange: 65 ans de mariage pour les époux Lecomte-Fossio

Les noces de palissandre, 65 ans de mariage, ne sont pas nombreuses. Antoine Lecomte et Viviane Fossion y sont arrivés. Ils se sont mariés à Verlée, le 14 août 1958. Ils ont 5 enfants, 15 petits-enfants et 7 arrières petits-enfants. Cela valait bien une petite fête familiale. Le Collège communal, composé de Nathalie Lambotte, Marc Libert, bourgmestre ff., Franck Mailleux et Antoine Mariage, également petit-fils du couple, les ont félicités. Antoine leur a adressé quelques mots, commençant par présenter le palissandre, un bois des tropiques parmi les plus durs. "En 65 ans, on peut dire que votre couple a été résistant, pas à l’humidité et à la vermine évidemment, mais aux épreuves qu’on peut rencontrer au travers de la vie. En retrouvant ce matin la photo de vos noces de diamant, je me suis dit que ces 5 dernières années avaient été à l’image de votre vie, avec des grands bonheurs comme l’arrivée de 5 nouveaux arrière-petits-enfants et puis les moments plus difficiles, la perte de personnes qui nous étaient chères et des pépins de santé. Il ajoutait: C’est sans doute dans ces moments-ci que vous montrez à quel point votre couple est fort, supportant les difficultés, les sautes d’humeur ponctuelles."