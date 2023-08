Gesves: Un sentier pour sensibiliser aux économies d’énergie

Stephan Vis, du GAL Pays des tiges et chavées, initiateur du projet, a entre autres rappelé ce qu’est un kwh. C’est ce que consomme un aspirateur de 1 000 W pendant une heure et s’il fallait pédaler, il faudrait une journée pour produire ce kWh.

Comme chaque ménage consomme en moyenne une dizaine de kWh par jour, c’est comme si dix cyclistes pédalaient sans arrêt. Avec 30 m² de panneaux photovoltaïques, il faudrait en moyenne deux heures pour produire 1 kWh et avec une grande éolienne, seulement cinq secondes.

C’est l’objectif de ce sentier: fournir des ordres de grandeur, faire réfléchir et sensibiliser.

Sur chacun des 32 panneaux placés sur le parcours, une question trouve réponse au panneau suivant. On notera que quatre modules ont été spécialement conçus pour un public jeune.

Le ministre wallon de l’énergie, Philippe Henri, a précisé qu’en augmentant les primes pour la rénovation énergétique, il comptait faire baisser la consommation des ménages. En favorisant les modes de déplacement doux, il veut réduire l’impact de la voiture et ses nuisances. En développant le recours aux énergies renouvelables, son but est de réduire la dépendance aux énergies fossiles, en visant une société tout à fait décarbonée en 2050.

Poursuivre le travail

Pour le ministre, tout cela ne sera pas suffisant. Il estime que la transformation doit être plus radicale et culturelle. Si la science et les technologies peuvent aider, a-t-il poursuivi, une transformation individuelle dans la façon dont on consomme doit accompagner ces outils technologiques.

Le sentier didactique Énergie s’inscrit dans cette perspective. Il est important de montrer, dès le plus jeune âge et de façon ludique, les enjeux liés à la transition énergétique. C’est ainsi qu’il n’est pas rare, aujourd’hui, de voir les plus jeunes interpeller leurs parents et leurs grands-parents sur leur mode de consommation.

Le sentier permettra aux écoles de se servir de ce nouvel outil pédagogique. Un parking pour accueillir les cars scolaires a même été aménagé.

L’échevine Cécile Barbeaux a remercié tous ceux qui ont œuvré à la réalisation de ce projet et ceux qui l’ont financé, mais aussi les agriculteurs qui ont permis la création des sentiers sur leur terrain pour passer par les éoliennes, qui font face à de nombreuses contraintes administratives, techniques, financières et qui sont, également, lourdement touchés par les dérèglements climatiques.

"Face à ceux-ci, nous devons tous agir et revoir nos modes de consommation, individuellement et collectivement. Il en va de notre survie."

L’échevine a rappelé que la commune a voté une motion urgence climatique pour contribuer aux objectifs de diminution de CO2 mais la tâche est loin d’être simple. Les moyens mis à disposition des communes, via les subsides POLLEC ont permis d’engager deux agents à mi-temps. Elle a souhaité que ces subsides soient pérennisés.