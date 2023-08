Walcourt: seize plaques avec QR Code racontent l'histoire de Somzée

"Notre objectif est de faire connaître le passé de notre village et notre patrimoine aux générations actuelles", déclarent-ils de concert. En 2018, les deux hommes ont publié un ouvrage sur l’histoire du village, complété par une exposition qui a connu un vif succès auprès des habitants de la localité et des environs. À la demande de la marche Notre-Dame de Beauraing, ils ont réalisé un second ouvrage consacré à la marche qui célébrera son 80e anniversaire dans deux ans.

Projet innovant

L’an dernier, l’office du tourisme "Walcourt, porte des Lacs" a intégré Somzée dans son calendrier estival des "Samedis découverte" et une première balade à travers le village a été organisée. Une centaine de participants y avait pris part. Les organisateurs avaient même réalisé un petit dépliant proposant une promenade (non balisée) de 4 km à travers Somzée. Ce document est toujours disponible auprès de l’office du tourisme de Walcourt (rue de la Montagne).

Fort de ce succès, Jean-Marie Antoine et Jaques Pierard viennent de concrétiser un nouveau projet innovant dans l’entité de Walcourt. "Avec les autorisations nécessaires, le soutien de la Ville de Walcourt et de son office du tourisme, nous avons réalisé seize plaques représentant des photos anciennes de lieux emblématiques du village, expliquent les deux historiens locaux. Elles sont munies d’un QR code dont les textes renvoient vers le site de la Commune. Les participants peuvent réaliser une promenade à travers Somzée en se rendant d’une plaque à l’autre."

En ce dernier samedi des vacances scolaires, de nombreux anciens de Somzée, des familles et des participants des villages voisins étaient nombreux à avoir effectué le déplacement pour participer à cette intéressante promenade agrémentée de nombreuses anecdotes et d’éléments historique sur le village. Le départ a été donné au complexe sportif Auguste Michaux (rue Amérique).

Appel aux personnes intéressées

La première plaque explique l’origine de la chapelle Notre-Dame de Beauraing qui a donné naissance à la marche folklorique du même nom. Jean-Marie Antoine et Jacques Pierard font appel aux personnes intéressées pour les rejoindre au sein de leur association "Somzée d’Autrefois"

(infos: Jacques Pierard au 071/650 065 ou 0497/76 61 01).

La dernière balade organisée dans le cadre des "Samedis découverte" est prévue, le samedi 16 septembre, à 14 h, au départ de l’église de Thy-le-Château. Le thème sera les arbres remarquables et la guide sera Vincianne Goutterbarge.

Autre activité: ce vendredi 1er septembre, de 17h à 21 h, troisième et dernier marché du terroir sur les places de Walcourt.