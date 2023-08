Philippeville: une journée sportive à l'athénée

Cette journée particulièrement agréable a pour objectif de faire découvrir l’école et tout son environnement à ces élèves qui débutent en première secondaire. Cette opération avait lieu pour la dixième fois. Cette année, l’athénée Royal Jean Rostandt accueille sept classes de première année. Encadrés par leurs professeurs d’éducation physique du degré supérieur et inférieur, ces étudiants ont eu la possibilité de participer, tout au long de cette belle journée, à sept activités sportives: du tir à l’arc, du volley, de l’escalade, spéléobox, des jeux de coopération, une course d’orientation, baseball… Des sports très variés et accessibles à tous. Des groupes d’élèves ont été formés et un horaire de rotation a été établi. Chaque élève a ainsi pu pratiquer chaque animation à l’heure prévue. L’organisation a permis une intégration plus efficace de ces élèves.