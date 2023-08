La Saint-Laurent à Yves-Gomezée: la dernière marche de l'entité de Walcourt

Il fallait en profiter car il s’agissait de la dernière marche de la saison dans l’entité de Walcourt qui en compte tout de même une douzaine. Plusieurs éléments ont marqué cette 63e édition de la marche royale Saint-Laurent d’Yves-Gomezée: deux nouvelles cantinières ont intégré les rangs et deux places de vivandières ont été créées chez les sapeurs en plus des deux déjà présentes chez les zouaves.

Deux nouvelles cantinières

Marion Olislager est la nouvelle cantinière des sapeurs. "J’ai marché une dizaine d’années au sein de la petite marche comme porte-chapeau et puis comme major , explique-t-elle. Comme la place de cantinière des sapeurs était libre, je me suis portée candidate lors du passage des places. J’ai fait confectionner mon propre costume car je compte bien occuper cette place le plus longtemps possible."

Pour Marion Olislager, la marche est une histoire de famille puisque son papa, Frédéric Olislager, est 2e caporal-sapeur, ses deux oncles marchent comme sapeur et son jeune frère est tambour dans la batterie de la petite marche. Pour être autonome, la nouvelle cantinière avait déposé ses bouteilles d’alcool au frais aux quatre coins du village.

Dernière guérite

Cette année, une nouvelle cantinière a aussi intégré la dernière guérite. Il s’agit d’Aurélie Gobillon. "Pour moi aussi, c’est la première fois en tant que cantinière, souligne-t-elle. J’ai déjà marché à Fraire et à Laneffe comme porte-chapeau. J’ai ainsi la chance de marcher aux côtés de mon papa, Thierry Gobillon, qui est officier du groupe qui compte huit soldats."

Pour la petite histoire, Thierry remplace son père, Jules Gobillon, qui a aussi été officier de la dernière guérite. Au rayon des petites nouvelles, épinglons encore que la chapelle Sainte-Barbe a été restaurée à l’initiative de la paroisse par le maçon local, Simon Gobert.

Juste avant le départ de l’après-midi, un accident s’est malheureusement produit sur la place Saint-Laurent. Le cheval d’une cavalière appartenant à la cavalerie des hussards de la compagnie royale Saint-Laurent s’est cabré. L’animal est carrément retombé sur la cavalière qui a dû être emmenée en milieu hospitalier.

Mis à part une petite averse très localisée, la procession du dimanche s’est déroulée sous une météo clémente et un public nombreux était présent pour assister à cette dernière rentrée de la saison folklorique walcourienne.