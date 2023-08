Le 22 mai 2022, à 16 h 12, Glody se promenait rue Grande avec sa compagne et un ami lorsque Moussa s’est approché de lui par l’arrière et l’a interpellé. L’homme a repoussé son agresseur et ce dernier est tombé sur le sol.

Un échange de coups a eu lieu entre les deux protagonistes. Deux personnes sont successivement intervenues pour tenter de les séparer. Le premier groupe a ensuite pris la direction du magasin de nuit qui se situe à l’intersection de la rue Grande et de la rue du Palais de Justice. Ils ont été suivis par Moussa, sa compagne et un homme qui était intervenu pour tenter d’empêcher les intéressés de se battre. Moussa s’est rendu au magasin de nuit où il a dérobé une bouteille. Il s’est alors mis à courir vers Glody et a tenté de lui porter des coups. Les deux hommes ont une nouvelle fois été séparés par un troisième. Glody s’est ensuite muni d’un objet métallique puis a tenté de frapper Moussa.

La bouteille que tenait ce dernier est tombée à terre. Moussa a ramassé le tesson et a frappé Glody à deux reprises, à la main gauche et au thorax. Il lui a provoqué une plaie de 7 centimètres de long et de 3 centimètres de large sur le thorax. Glody a subi une importante plaie thoracique droite jusqu’au plan musculaire et une plaie de la main gauche avec section tendineuse à l’extenseur du quatrième doigt. Il a subi une incapacité de travail de plusieurs semaines et a dû être opéré à la suite de ces deux blessures.

Le prévenu explique que la victime, qui voulait lui vendre une voiture volée, lui a mis un coup de genou dans le ventre. Cette version n’a pas été corroborée par les images de vidéosurveillance. Moussa est arrivé par-derrière avant d’être mis au sol. "Car il était bourré, il a traversé la route et me touchait, a indiqué Glody. Je lui ai fait une balayette."

"Je voulais lui offrir la bouteille que j’avais volée"

"Je voulais lui offrir la bouteille pour qu’il se calme", avait encore déclaré Moussa. En réalité, il a couru vers son opposant et a tenté de le frapper avec.

Le 8 avril 2020, Moussa a écopé de 40 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire devant le tribunal correctionnel de Dinant, pour avoir commis une tentative de meurtre et un port d’arme prohibée.

Cette fois, la cour a estimé qu’il existait un doute quant à l’intention homicide même si le suspect avait visé le thorax.

En instance, le tribunal de Dinant avait condamné Moussa à quatre ans de prison. La cour d’appel a rapporté cette peine à trois ans de prison ferme.