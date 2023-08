Un subside de 359883€ a été octroyé pour le projet de maillage vert et bleu en milieu rural. Par ailleurs, le nouveau dossier de construction d’un hall sportif à Godinne a été jugé recevable par l’administration régionale. Un montant de 194 000€ va être perçu dans le cadre du plan Pollec.

Au final, le nouveau boni à l’exercice propre de l’ordinaire est de quelque 500 000€ et de plus ou moins 300 000€ à l’exercice global.

Bertrand Custinne (EPY) est longuement intervenu sur l’extraordinaire, soulignant, entre autres, le montant "exagéré" selon lui de la construction de la salle de Mont, estimé à 3,4 millions, soit un million de plus que le projet initial. Le bourgmestre Patrick Evrard reconnaît cette augmentation, "mais nous prenons nos responsabilités", a-t-il conclu.

D’une manière générale, le conseiller d’opposition a souhaité que l’on soit davantage attentif à éviter ce genre de situation. Pour le maillage vert et bleu, il est d’accord sur l’amélioration du parc et du terrain de foot mais s’oppose à la végétalisation du cimetière d’Yvoir et de l’avenue de Lhoneux. Une somme de 60 000€ est prévue pour une étude systématique des dossiers, explique le bourgmestre, qui précise que la population doit être consultée. L’étude est subsidiée, poursuit-il, et c’est l’occasion de trouver une solution pour le terrain de foot. Le point a été voté majorité contre opposition.

Autre dossier qui a suscité de longs débats: la construction de la nouvelle école entre Dorinne et Spontin et l’aménagement de ses abords. Bertrand Custinne est à nouveau monté aux barricades. Il a rappelé la promesse de la majorité qui, en avril 2021, affirmait que le montant maximum ne devait pas dépasser 3 328 430 €, hors honoraires. Or, l’échevin des travaux Marcel Colet a présenté l’estimation finale, qui serait de 5 398 332 €. Le bourgmestre a justifié l’augmentation, entre autres par les exigences toujours croissantes de la Fédération Wallonie Bruxelles. Un subside de 3,4 millions est attendu.

Au vote, 12 voix pour et quatre abstentions: le groupe EPY et l’échevin Charles Paquet qui a toujours été opposé au projet.

Remplacement

D’autre part, l’assemblée a pris acte de la démission du conseiller de CPAS Laurentino Veloso Couto, de la liste LB et son remplacement par Serge De Banterlé.