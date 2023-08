Namur: ça va pschitter du graffiti sur les murs du Génie

Actuellement occupé de façon temporaire par le centre d’accueil de la Croix-Rouge, ce lieu comprend de nombreux supports muraux pouvant accueillir de grandes fresques. Récemment acquis par Thomas & Piron, le site fera l’objet d’une rénovation complète en 2025 pour y bâtir des logements.

Très international

En attendant, des graffeurs nationaux et internationaux pourront laisser libre cours à leur inspiration lors d’une “Jam graffiti”. "Après un appel à candidatures, des artistes ont été sélectionnés par un jury de professionnels. C’est la première fois qu’on a une édition si internationale avec des graffeurs de France, d’Allemagne, des Pays-Bas, d’Angleterre et même du Japon, explique Démosthène Stellas, graffeur du collectif Drash. Les artistes disposeront du matériel nécessaire à leur production et auront le champ libre mais t rois palettes de couleurs et une thématique leur seront imposées: le morphing. C’est une technique qui vise à transformer de la façon la plus naturelle et la plus fluide possible un tracé initial en un tracé totalement différent." Michael Jackson l’a utilisée pour la première fois dans le clip du titre Black or White en 1991.

Créations en direct

Les artistes pourront graffer seul ou à plusieurs sur une même surface, ce qui est toujours un plaisir pour les yeux. "On l’a constaté lors des deux autres éditions: l’événement attire un public hétéroclite et multigénérationnel, relève Démosthène. La création de fresques en"live"attire tant un des initiés que des personnes lambda, de tous âges et de tous horizons, qui manifestent un certain attrait pour les cultures urbaines et le street art."

Les œuvres qui habilleront le site seront toujours visibles après le festival (jusqu’à 2025 donc). Elles continueront ainsi d’attirer des gens qui n’ont pas pu y aller ou qui en ont entendu parler.

En amont du festival, Arsek et Erase, deux artistes bulgares (de Sofia), peignent déjà toute cette semaine le Dodécagone, le bâtiment de douze côtés du square Léopold (ancien pavillon du tourisme).

Ce lieu a pris vie dès la première édition du festival Pshitt en 2019. "Depuis, de nouveaux artistes couvrent le dodécagone par une nouvelle pièce tous les trois mois environ. Ils ont aussi la possibilité de réaliser leurs graffitis à deux pas de là, sur les murs des magasins désaffectés", précise Démosthène Stellas.

Arsek et Erase sont aussi les hôtes du Centre Culturel de Namur (CCN, anciens abattoirs de Bomel). "Chaque édition a été marquée par la création d’une fresque supplémentaire, vouée à une durée de vie plus longue, et réalisée par des artistes internationaux invités en résidence au CCN, ajoute Démosthène Stellas. Cette résidence leur permet de collaborer, confronter leur travail au public local et rencontrer la scène locale du graffiti."

Le Pshitt festival proposera d’autres activités en lien avec la culture urbaine en collaboration notamment avec l’ASBL namuroise Wal’Style: battle de breakdance, rap, dj sets, skate, et initiations au graffiti pour les enfants. De quoi promouvoir les arts et les cultures alternatifs, habituellement peu représentés dans des événements grand public.

Événement gratuit. Sur Facebook: Pshitt Festival Graffiti 3. Le site du Génie sera accessible aussi via le halage de la Meuse.

Sites voués à la démolition

Les deux sites occupés précédemment par le festival (l’ancien parking des casernes rue des Bourgeois en 2019 et le quartier Asty-Moulin en 2021, avec notamment une grande fresque de 200 m² sur le mur du magasin Dema) ont été fréquentés par des milliers de visiteurs avant leur démolition. Des visites guidées avec des touristes et des écoles ont même été organisées.

Les sites de réalisation des fresques graffiti ont aussi attiré une série de gens qui les ont découverts en suivant les parcours street art proposés par la Ville ou via les réseaux sociaux.

«Cette forme de festival n’est possible que sur des sites voués à la démolition pour une occupation éphémère de l’espace public. C‘est lié à la législation en vigueur, qui n’autorise la création de fresques permanentes qu’après obtention d’un permis d’urbanisme (dont les démarches peuvent être longues et contraignantes), indique Démosthène Stellas, de Drash. Mais à l’avenir, on aimerait intégrer une fonction pérenne dans les nouvelles constructions futures d’une façon ou d’une autre (que ça soit par une sculpture, une fresque… ou d’autres formes d’exploration) pour laisser une trace de notre passage.»

Besoin de subsides

Le festival fonctionne avec peu de moyens et du sponsoring. «On a un apport logistique et financier de la Ville (entre 20000 et 30000 €), précise-t-il. Mais pour le faire évoluer vers une forme encore plus intersectorielle, qui donne la place à d’autres vecteurs de création se greffant au graffiti, l’organisation est à la recherche de subventions.»