Namur: 72 parasols noirs, pour des terrasses plus homogènes

C’est pourquoi la Ville de Namur a inauguré, jeudi dernier, 72 parasols noirs mis à disposition de 18 établissements horeca des places du Théâtre, du Marché aux Légumes et Maurice Servais. De quoi renforcer la cohérence, l’attractivité et l’identité des terrasses du centre-ville. "Notre objectif consiste à obtenir une harmonie à l’égard du mobilier des terrasses, notamment les parasols, commente Stéphanie Scailquin (Les Engagés), échev ine de l’Attractivité urbaine. Nous souhaitions donc que ceux-ci soient à la fois de la même tonalité et de la même couleur."

À la teinte noire vient se greffer le logo de la Ville, mais aussi de la brasserie Duvel Moortgat qui a remporté l’appel d’offres parmi les 16 sociétés de boissons consultées. Par ce procédé, la Commune prend ainsi soin de ne pas imposer à l’achat ces parasols puisque ceux-ci sont entièrement financés par la marque qui bénéficie ainsi d’une belle visibilité en territoire namurois. "Nous assurons 100% des frais, que ce soit la prestation, la commande du matériel, mais aussi l’entretien et les éventuelles réparations. Nous souhaitons que l’opération soit nulle pour les horécaïstes afin de les soutenir dans leur développement face à une période pas facile en termes de rentabilité", explique Grégory Lehmann, sales manager horeca. Ce partenariat entre le brasseur et à la Ville de Namur n’est pas le premier.

S’il s’agit d’un beau coup marketing pour l’entreprise belge, l’opération semble également bienvenue auprès des cafetiers qui économisent ainsi un montant non négligeable. Certes, il est rare que l’horécaïste achète lui-même son parasol. "Si on devait s’y engager, ce serait hors de nos budgets", affirme Simon de Fays, gérant du café Les Poules à Lier, à Namur. Mais jusqu’à présent, les places du centre-ville étaient quelque peu dépareillées. La nouvelle couverture noire, imaginée par la Commune, assure désormais l’uniformité des lieux pour les années à venir.