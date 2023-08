Les prémices de cet amour remontent aux années 70. "Un voisin de mes parents nous a fait goûter une tomate russe et une tomate cerise. Je n'en avais jamais d'aussi goûteuses. Au printemps suivant, il m'a donné deux pieds de tomates pour que je les cultive, en me donnant la marche à suivre."

Au fil des années, Jean-Michel Rouffiange s'est fait la main. Comme pratiquement tous les débutants, il a essuyé des pertes. "Le mildiou détruisait tout car je n'avais pas de serre. Mais j'ai pris goût à cette activité. Mettre mes mains dans la terre était déstressant."

Petit à petit, il a commencé à cultiver des variétés de tomates qu'il ne connaissait pas. "J'ai monté une collection avec quelques variétés originales. Puis, j'ai commencé à faire des échanges avec un ami qui avait déjà une centaine de variétés de semences", se souvient-il.

3.000 variétés de semences

En 2012, Jean-Michel Rouffiange dénombrait 1.800 variétés de semences chez lui. Dix ans plus tard, il a franchi la barre des 3.000. "Il existe plus de 23.000 variétés dans le monde. Il y en a des nouvelles, qui arrivent par hybridation involontaire ou par croisement volontaire mais aussi des variétés disparues qu'on arrive à retrouver et relancer, comme la Merveille de Bastogne."

Sa réputation dans le métier l'aide. "Je suis parfois contacté par des collectionneurs qui arrêtent. Et puis, il y a les échanges et les achats qu'on fait avec d'autres passionnés. Je joue aussi un rôle de sauvegarde et de transmission de certaines variétés. je soutiens également des jeunes maraîchers."

Sa technique pour conserver autant de semences : dans un congélateur, à -22°. "Cela permet de bloquer l'évolution de la graine. L'an dernier, j'ai semé une collection étiquetée "1964" et j'ai pu récolter des fruits. Si on les conserve dans un tiroir ou une armoire, elles perdent du pouvoir de germination au bout de cinq ans."

Jean-Michel Rouffiange cultive une soixantaine de sortes par an, sous serre, en plein air ou en pot, sous pergola. "D'une manière générale, la culture reste la même pour toutes mais il y a quelques règles à respecter. On ne coupe par exemple par les gourmands d'un plant de tomates cerises. Certaines variétés vont nécessiter une taille légère, surtout si les plants sont assez serrés, on évite que feuilles se touchent, pour laisser circuler l'air. Enfin, certaines variétés conviennent mieux pour la culture en pot car leur taille est déterminée."

Cinquante ans après ses débuts, le Fossois n'est pas lassé. "Au contraire ! Pour le moment, le congélateur familial est quasiment rempli avec des sauces et des potages."

Son top 3 actuel : la vraie cœur de bœuf, la Rose de Berne et la Saint Jean d’Angely.

S. M.