Dinant : après Pékin Express, Bouvignes Express

Pour mettre sur pied ce jeu, la MPMM a dû se creuser, imaginer quelque chose de novateur. "On y a réfléchi en équipe. On s’est demandé comment on allait faire pour attirer ce public-là. On a pensé à une sorte de Pékin Express dans Bouvignes."

Le rallye de 4,5 km à pied sera composé de différentes étapes. Il permettra de découvrir des lieux méconnus de la bourgade, tout en traversant les époques. Le parcours mènera les participants à la chapelle Sainte-Ermelinde (18e), à la porte La Val (Moyen Âge), au pied de la cheminée de l’ancienne filature (où on a fabriqué des fils à partir du 13e siècle), au monument aux morts (massacre de 14-18), sans oublier un passage par les ruines de la forteresse de Crèvecœur et un crochet par la maison espagnole pour un exercice de dendrochronologie (dater un bâtiment à partir du bois, de la charpente).

Une halte près d’un ancien lavoir en bord de Meuse est aussi prévue. "On venait y rincer son linge, raconte la directrice de la MPMM. Il y avait à l’époque une banquette qui permettait de s’asseoir. Comme la Meuse a été canalisée, l’eau est plus haute. On ne la voit plus. Aujourd’hui, tout est envahi par la végétation. Un projet de rénovation est prévu à cet endroit."

Lieu secret "qui en jette"

Le grand jeu sera composé de défis intellectuels (jeux de Kim, d’observation, etc.) et sportifs (course de cuistax, etc.) "L’objectif final est de résoudre une énigme qui permettra d’arriver le plus rapidement possible à un lieu secret." Sans en dévoiler davantage, Claire-Marie Vandermenbrugghe confie que l’endroit mystère "en jette" et qu’il n’est habituellement pas accessible au public.

La mise en place de ce Bouvignes Express a demandé temps et énergie au personnel de la MPMM. Une carte reprenant le parcours et un carnet de jeu ont été conçus. Il a aussi fallu penser au fléchage. Pour le jour J, les membres du personnel ont "réquisitionné " leurs conjoints, pour donner un coup de main aux différents arrêts. "On en est là", sourit Claire-Marie qui ajoute que "ce n’est pas rien" de mettre sur pied une telle organisation. À l’issue des épreuves, le chronomètre sera arrêté et un classement établi. Les premiers seront récompensés.

Pour participer au Bouvignes Express, organisé le dimanche 10 septembre, il faut s’inscrire (c’est gratuit). Les places sont limitées. Départs par équipe de 6 personnes maximum tous les quarts d’heure entre 10h30 et 16h. www.mpmm.be