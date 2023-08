Cerfontaine: à Soumoy, ils ont marché pour saint André

La journée de dimanche a commencé sous les meilleurs auspices: le soleil sans être trop généreux se montrait très coopératif.

Vers 8 h 30, officiers et soldats ont répondu à l’appel et se sont retrouvés aux abords de la salle des Gais Lurons. Le temps de s’emparer des drapeaux au château et c’était l’heure de la messe militaire suivie directement de la traditionnelle procession dans les rues du village.

Avant de revenir à la salle du départ pour le repas de fête, une nouveauté a été proposée, cette année, aux participants: un bataillon carré dans le parc du château.

La suite de la journée a vu toute la troupe visiter à nouveau différents quartiers et ce jusqu’environ 21 h. La nuit commençait alors à lancer son grand voile noir sur Soumoy et la retraite aux flambeaux pouvait démarrer et mettre ainsi un terme aux festivités 2023 de la Saint-André.