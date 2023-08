Bouvignes (Dinant): à l’arrêt depuis plus de deux ans, le chantier à la Maison Monin n’a toujours pas repris

Depuis la faillite de l’entreprise responsable des travaux, c’est l’arrêt total. "C’est encore un chancre dans Bouvignes. En attendant, on n’a toujours pas de sanitaires corrects ni de lieu d’accueil pour les groupes. On a un peu les ailes coupées avec ces travaux qui n’avancent pas", souffle Claire-Marie Vandermensbrugghe, directrice de la MPMM qui cite également le chantier de la porte de La Val, impactée lors des inondations. Là aussi tout est, pour l’heure, toujours en l’état. "Je peux comprendre qu’il y a d’autres travaux à faire dans la ville, mais cela ne donne quand même pasune belle impression quand on arrive dans le village."

D’après la directrice, la modification budgétaire pour la Maison Monin aurait été validée par la tutelle (la Commune a dû revoir son budget à la hausse vu le coût des matériaux qui a flambé. On parle d’un chantier global à 2,5 millions €!).

"Maintenant, il faut que cette notification envers les entreprises se fasse, puis en désigner une." À l’approche de l’hiver, la situation n’est pas rassurante. Le bâtiment est aux quatre vents. "Il faut vraiment que la Ville se bouge, pour tenter que ça avance le plus vite possible".