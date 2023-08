Boucherie ou boulangerie, des métiers en pénurie à découvrir samedi à l’ITCA à Suarlée

Malheureusement, ces métiers aux salaires pourtant attrayants nous dit-on ont du mal à séduire les jeunes. "Nous ne sommes pas les seuls à le constater. C’est le cas dans beaucoup d’écoles techniques, souligne Daniel Brunin. Le Covid n’a pas aidé. Beaucoup d’étudiants sont restés dans l’enseignement général, en passant directement à l’année supérieure, sans se réorienter vers l’enseignement qualifiant."

C’est pourquoi une journée découverte, avec des démonstrations et des dégustations, est organisée ce 2 septembre de 10h à 15 h.

Lors de différents ateliers, les potentiels futurs étudiants de l’ITCA et leurs parents pourront découvrir non seulement la boucherie et la boulangerie mais aussi la charcuterie, la poissonnerie, la pâtisserie, la chocolaterie, la glacerie et la confiserie.

"Ces études sont accessibles à partir de la troisième secondaire. On espère convaincre les indécis de venir apprendre ici ces métiers gourmands qui ouvrent la porte à une belle carrière, indique Daniel Brunin. Chez nous, on forme des artisans complets. En boucherie par exemple, on travaille aussi sur les salaisons, la découpe, la charcuterie, la préparation de spécialités et la vente. Sortir de l’ITCA, c’est un gage de qualité !"

Adresse de l’ITCA: chaussée de Nivelles 204. Page Facebook: ITCA Suarlée et itca.be.