"Si cette initiative avait déjà été mise en place dans d’autres villes et communes voisines (NDLR: à Florennes et Gerpinnes), nous avons décidé d’emboîter le pas cette année", explique Matthieu Liessens (PS), l’échevin de l’Enseignement. L’initiative en revient à notre référente PECA (Parcours dans le cadre du Pacte pour un Enseignement d’excellence). L’une de ses missions consiste à établir la jonction entre la culture et l’école."

Harmonies et fanfares

Pour mettre en place cette rentrée en musique, les quatre sociétés d’harmonies et de fanfares que compte l’entité ont été mises à contribution, ainsi que d’autres groupes de musiciens locaux. À l’école des Charmilles à Clermont, un duo d’accordéons, composé de Julia Fagniard et de Charles Coppens, a animé la rentrée des élèves tandis qu’un petit-déjeuner était offert aux familles.

À Thy-le-Château, Thijs Dejonghe, enseignant en classe d’immersion néerlandophone, a joué du "handpan" durant le petit-déjeuner. À l’école des Fontaines, implantation de Berzée, ce sont les chanteurs du groupe Covery’s qui se sont produits pour le plus grand plaisir des enfants et de leurs parents.

Dans les écoles des Fontaines à Chastrès et des Éoliennes à Somzée, un groupe de musiciens de l’école de musique de la fanfare d’Yves-Gomezée s’est produit. Des délégations de l’harmonie royale l’Union de Fraire et de la fanfare royale Saint-Eloi de Laneffe se sont déplacées dans les écoles communales de leur village respectif. Enfin, quelques musiciens de l’harmonie royale de Walcourt ont animé la rentrée de l’école des Éoliennes de Tarcienne.

Des chiffres stables

Cette initiative a été rendue possible grâce à la participation des artistes, du centre culturel de Walcourt et des équipes éducatives. Au niveau des chiffres de rentrée, Matthieu Liessens confirme qu’ils restent stables, mais généralement meilleurs dans les sections maternelles que primaires. "Nous avons eu une grosse sortie en 6e primaire l’an dernier", justifie-t-il. Au total, le réseau communal compte entre 870 et 890 élèves répartis sur neuf implantations regroupées en trois directions: les Éoliennes, les Fontaines et les Charmilles.