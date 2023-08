Vedrin...s’anime : la Vieille Boucle lustinoise délocalisée à Namur ce samedi

Voici le programme de cette journée mémorable placée sous la houlette de l’ASBL "Vedrin s’anime !". 12h-13h, retrait des dossards.

13h30, départ de la caravane publicitaire vedrinoise (motos et voitures d’avant 1979).

14h-15h, course ouverte aux plus de 16 ans, en circuit fermé au centre du village. Maillots vintage bienvenus.

15h-16h, arrivée de la caravane lustinoise et du peloton.

16h-17h, course rétro. Inscription via le site de la Vieille Boucle Lustinoise. Uniquement vélos à cadre en acier, équipés de manettes de changement de vitesses situées sur le cadre et munis de pédales sans clips. 17h20, remise des maillots jaune, vert et à pois. 20h30: bal aux lampions. Bars, restauration, bal musette, concerts.

Hormis les activités du samedi, "Vedrin s’anime !" invite les Vedrinois à (re)découvrir les nombreux clubs sportifs et associations du village, les mouvements de jeunesse et autres projets en tous genres. Une tribune leur sera réservée dans le parc du château où un chapiteau sera dressé pour l’occasion.

La découverte des associations se déroulera de 10 h 30 à 14 h.

À midi, les nouveaux Vedrinois et les habitants de longue date sont conviés à un apéritif, lequel sera suivi, à 13h, d’un lever des couleurs wallonnes en présence du Comité central de Wallonie, et d’un repas (sur réservation) animé par les 40 Molons. Animation musicale et château gonflable seront aussi au programme de cette journée festive

Réservations: 0477 61 55 14 – www.vedrinsanime.be