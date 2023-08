Lustin : la "Vieille Boucle lustinoise", une 10e  édition précédée d’un prologue inédit à Vedrin

Lancée en 2014 à des fins caritatives, la "vieille Boucle", qui revisite la délicieuse époque des courses amateurs sur vélo d’acier, s’est taillé une réputation d’événement incontournable de la rentrée. Car on n’y voit pas que des coureurs moustachus engoncés dans des vareuses de carte postale et se rafraîchissant le gosier au bidon. Les spectateurs sont invités à jouer à fond le jeu du rétropédalage dans le temps, à se (re)mettre à la mode de ces années insouciantes et à porter ces pièces iconiques qui ont fait fureur dans le vestiaire des femmes, des sixties aux eighties.

La mode des années 30, avec sa garde-robes à volants ou à franges, avec ses souliers à boucle et ses voilettes, est également admise. Qu’importe la mise pourvu que Lustin ait l’illusion de se promener dans une élégante et lumineuse faille spatio-temporelle.

Si ces dames ne pédalent pas, le peloton est majoritairement masculin, elles encouragent ces folkloriques forçats du bitume dans des ensembles fleuris ou à imprimés vichy, avec lunettes de soleil faisant des yeux de mouche et foulard de rigueur.

32,5 km de course

Certaines tenues hautes en féminité conquérante se complètent d’un chapeau et d’un sac à main du plus bel effet.

Au-delà de la performance sportive, la photographie de ce défilé en ordre dispersé, entremêlant fleurs et pois, satin et velours, broches à cheveux et montres à gousset, le tout à côté de messieurs en costumes à lignes ou, éventuellement, d’un curé en soutane, se laisse contempler avec ravissement. On replonge avec légèreté et ivresse dans une palpitante compétition de la Belgique d’hier.

Revenons aux fondamentaux chiffrés de la plus célèbre course vintage de la province de Namur. La Vieille Boucle déroule ainsi, en 5 tours, une distance totale d’environ 32,5 kilomètres au dénivelé décoiffant: 123 mètres, à re-gravir à chaque tour.

Pour ceux qui ont le cœur vaillant, la Vieille boucle propose une variante à s’écrouler de fatigue: l’Everest lustinois, ou le terrifiant Triple Mur des Monty, une épreuve contre la montre astreignant les coureurs à 1,2 km d’ascension vertigineuse.

Ils seront cette année 175 coureurs à frétiller de la moustache sur la ligne de départ, soit le maximum autorisé, alors qu’ils n’étaient que quelques dizaines lors de l’édition historique, en 2014. "Notre peloton était complet en trois jours. Les coureurs viennent de France, du Grand-Duché de Luxembourg, de Hollande", conclut Jean Leblon. Signe d’une popularité qui file à belle allure et emballe.

Le peloton, et d’éventuelles échappées, seront précédés d’une voiture d’une autre époque, la dauphine, pièce de choix de cette compétition, propriété de Michel Desmet, qui l’a passionnément restaurée. "The right man at the right place" à Lustin, où il est chargé de contrôler et de gérer les dizaines d’élégantes automobiles qui y seront à la parade comme à un concorus de beauté. On l’entendra venir de loin, la Dauphine couleur bordeaux. "Ro-da-ni-aaaaa, ta ta ta taaaaaaa".

Pierre Wiame

Les trois passionnés co-organisateurs de la désormais célèbre Boucle lustinoise. De gauche à droite : Lionel, Jean et Nicolas. ©La Vieille Boucle lustinoise

www.lavieilleboucle.be