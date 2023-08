Les festivals invités à la plaine d'Yvoir

Les festivals invités à la plaine La dernière plaine communale qui se tient dans les locaux de la salle omnisports du Maka se termine. Le thème était Le Festival, décliné avec une activité par jour: un festival du film, des jeux olympiques ou encore un événement musical avec des chants et de la danse. Quelque 160 enfants ont participé à cette plaine, étalée sur deux semaines. Elle a accueilli à nouveau deux enfants de L’ASBL Souffle un peu dans le cadre des plaines inclusives. Il y avait à l’animation Romane Dubois, Romane Rossion, Eléa et Juliette Quevrin, Olivia Goossens, Jessica Opdenacker, Jean-Sylvain Depiesse, Leah Leroy, Eva Leonard, Jules Bodart, Jade Rolain, Clara Noel, Noa Boussifet, Adeline Phaleg, Antoine Muhadri et Juliette Huberty. Louise Gotfroi coordonnait leur travail, sous l’oeil attentif de Justine Maury, responsable de l’Accueil temps libre.