La Ville de Namur investira dans un dispositif complet pour sans-abri

La Ville a récemment bloqué un budget de 3 millions € dans le cadre du plan de relance wallon pour créer un tout nouveau centre de prise en charge pour personnes à la rue. Celui-ci se situerait dans un périmètre de 1,5 km autour du centre-ville namurois. Dans l’espoir que les principaux intéressés se rendent jusque-là. "C’est prématuré de parler de localisation précise. Ce que je peux dire c’est que le rayon d’action est restreint: on doit pouvoir s’y rendre à pied et ça doit être accessible aux autres dispositifs existant", explique Philippe Noël, président du CPAS.

Bien que Namur dispose déjà d’un abri de nuit, situé derrière la gare à Bomel, il n’existe encore rien qui comprendrait un service de prise en charge global des personnes sans domicile fixe. À terme, l’ambition est de supprimer l’abri de Bomel. Quant à la caserne du génie de Jambes, abri complémentaire ouvert en période Covid, l’accueil y est temporaire aussi. "Quand Thomas et Piron commencera son chantier, nous devrons partir de la caserne. À partir de 2026, il nous faut une alternative", explique le bourgmestre Maxime Prévot.

Les élus se sont donnés un an pour établir les contours du projet. Une année encore pour le cahier des charges du bâtiment. Il est donc possible que les personnes sans domicile doivent se replier sur l’abri du boulevard du Nord uniquement durant la période creuse de construction. Comme avant la crise sanitaire. Bomel comprend 33 lits. En période hivernale, on passe au double.

L’exemple Québécois fort ambitieux

À Québec, le projet de Lauberivière est titanesque. Il mise sur des séjours de longue durée en réduisant l’accueil d’urgence. Bien sûr, c’est inspirant, mais transposer le concept chez nous serait illusoire.

Chez eux, on compte 60% d’itinérants chroniques. Le bâtiment dispose de 101 chambres et de 18 logements, étalés sur 7 étages, dont un étage hommes et un étage femmes. Annuellement, c’est 5000 itinérants qui franchissent leur seuil dans une ville qui compte cinq fois plus d’habitants que Namur. Son taux d’occupation atteint les 120% et les services connexes ne manquent pas (réinsertion à l’emploi, activités de loisirs, etc.)

Réunir 5 à 6 structures d’accompagnement de déjà un bon début, estime Philippe Noël. Maxime Prévot ajoute: "On souhaite travailler à plus d’articulations entre les différents prestataires et réviser la politique d’accueil, c’est quelque chose sur lequel on a des lacunes. On gagnerait en efficacité à avoir certains services sous un même toit". Augmenter la capacité d’accueil n’étant pas dans les cartons, le CPAS vise la cinquantaine de chambres séparées. L’idée n’est pas tant d’accueillir plus de gens mais de les accueillir mieux. "Dans l’abri de nuit, nous fonctionnons en dortoirs. Le concept québécois répond à un de nos problèmes majeurs, celui du sentiment d’insécurité au sein-même de l’abri", partage Philippe Noël.

La part de chambres d’urgence serait plus faible que l’accueil long terme. "Au début, les gens ne viennent pas forcément pour être accompagnés mais parce qu’ils ont faim ou veulent dormir", témoigne le directeur de Lauberivière, Éric Boulay. Après 20 années passées à la tête du centre, il a de la bouteille. "On se sert de ça pour créer un lien et faire en sorte qu’ils s’engagent dans la durée. On a mis en place des services, comme des programmes d’insertion à l’emploi. Ils peuvent aussi faire deux heures de bénévolat et être payés une vingtaine de dollars. Ils prennent un balai en main, améliorent leur lieu de vie et finissent par croire en eux. La seule façon de sortir quelqu’un de la rue, c’est de ressemer l’estime positive par des petites choses du quotidien." Et ça prend du temps.