En raison d’importantes dégradations à l’intérieur du monument, la statue était logée à l’office du tourisme.

À l’initiative de l’échevin du Patrimoine Philippe Hermand, la rénovation de la chapelle a été menée par des jeunes bénévoles.

L’équipe de Gesven’ment s’est en effet proposée pour mener à bien cette opération. Après quelques heures de travail et beaucoup de bonne humeur et de sueur, la chapelle a été sécurisée, nettoyée et a retrouvé un bel aspect mettant en valeur les matériaux originels du bâtiment.

Les autorités communales ont accompagné, en cortège et en musique, depuis la maison communale, la statue jusqu’à la chapelle, où elle a été bénie par l’abbé Xavier Herman.

Le bourgmestre Martin Van Audenrode a félicité les bénévoles et les ouvriers communaux, ainsi que les riverains qui ont fourni l’électricité pendant les travaux et la fleuriste du village pour les bouquets ornant la chapelle. Il s’est réjoui du succès de ce partenariat public-associatif et a dit son espoir de pouvoir restaurer d’autres biens de ce type, tout en lançant un appel aux bénévoles.

La cérémonie s’est terminée par le verre de l’amitié servi par les bénévoles de l’ASBL Mort de Rire, sous les airs de la fanfare royale de Gesves.